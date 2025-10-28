Brindes personalizados fortalecem relação com clientes

Estratégias de brindes bem pensadas podem contribuir para o aumento significativo de retenção, fidelidade e engajamento do cliente, servindo como um diferencial fundamental em setores competitivos. É o que destaca a pesquisa Customer Gifting Report 2024, publicada pela Giftsenda.

A publicação destaca que as empresas que adotam essas estratégias observam melhorias mensuráveis ??em métricas como compras recorrentes e valor para o cliente a longo prazo. Prova disso, cerca de oito a cada dez (82%) presenteados desenvolvem uma visão mais favorável da marca após receber um presente. Além disso, 66% se lembraram da marca um ano depois.

“Esses números confirmam algo que vivenciamos diariamente aqui na AShow, o poder emocional e duradouro que um presente tem na construção de conexões reais entre marcas e pessoas”, afirma Rafael Rechenberg, proprietário da AShow Brindes, e-commerce especializado no segmento.

Para ele, o brinde certo vai além de um item físico: carrega propósito, afeto e a identidade da empresa. “Quando alguém recebe um presente de qualidade, personalizado com cuidado, a marca se torna parte da memória afetiva dessa pessoa. Por isso, trabalhamos com foco em oferecer produtos que encantam, duram e reforçam os valores que cada cliente deseja transmitir”, explica.

O estudo também revela que 92% dos clientes que receberam um brinde apresentaram maior probabilidade de indicar a marca a outras pessoas. Na visão de Rechenberg, um brinde eficiente na fidelização de consumidores é aquele que representa a marca e, ao mesmo tempo, faz sentido para quem o recebe.

“Mais do que um presente, ele precisa gerar uma experiência, ser algo útil, bonito e personalizado de forma autêntica. Quando o cliente percebe esse cuidado, sente que a empresa o valoriza de verdade, e isso cria uma conexão emocional que naturalmente se transforma em fidelização e indicações espontâneas”, discorre.

Brindes personalizados e sustentáveis

Rechenberg destaca que, nos últimos anos, a empresa tem observado uma forte valorização dos brindes personalizados e sustentáveis, que transmitam propósito e identidade de marca.

“Entre os mais procurados estão canecas, copos térmicos, garrafas, canetas gravadas a laser e kits corporativos, que unem utilidade e elegância”, informa.

Em tempo, estimativas preveem que o mercado global de presentes personalizados pode chegar a US$ 54 bilhões até 2033, conforme dados compartilhados pela Business Research Insights. Em 2024, a expectativa de avanço do setor era de apenas US$ 29 bilhões.

Para o empresário, outro destaque é a personalização exclusiva, com nome, logomarca ou mensagem especial, algo que transforma o brinde em uma lembrança única.

“As empresas perceberam que, ao investir nesses produtos, conseguem expressar cuidado e profissionalismo, gerando impacto positivo e duradouro junto ao público”, afirma.

Design e personalização



Na visão de Rechenberg, o design e a personalização são pontes entre o visual e o emocional de uma marca. “Cada cor, material e detalhe escolhido comunica algo sobre seus valores, seja inovação, cuidado, elegância ou sustentabilidade. Quando o brinde é pensado com propósito, ele se transforma em uma extensão da identidade da empresa”, considera.

Ele destaca que a AShow trata cada projeto como uma oportunidade de traduzir a essência do cliente em um objeto memorável. “A personalização não é apenas estética, mas estratégica. Ela faz com que o presente ‘fale’ pela marca, transmitindo emoção, profissionalismo e autenticidade em cada entrega”, explica.

Mudanças de comportamento

Segundo o proprietário da AShow, várias mudanças de comportamento do consumidor têm influenciado as empresas a investir mais em ações de marketing com brindes.



“O consumidor atual valoriza experiências autênticas e conexões humanas. Ele quer se relacionar com marcas que tenham propósito, cuidado e personalidade”, articula.

Em 2024, a conexão emocional impulsionou o faturamento em 60% das marcas analisadas pela nova edição do Relatório Global de Engajamento do Cliente, realizada em conjunto com a Wakefield Research e repercutida pela revista Carta Capital. A sondagem entrevistou 2.300 líderes de marketing em 18 países.

Para Rechenberg, esse novo comportamento fez com que as empresas percebessem que um brinde não é apenas um presente, mas uma forma de gerar vínculo emocional e lembrança positiva.

“As marcas que investem nesse tipo de ação mostram atenção aos detalhes e respeito ao público, e é justamente isso que transforma o simples ato de presentear em uma estratégia de fidelização e valorização de marca”, pontua.

AShow investe em tecnologia, design e processos internos

A AShow Brindes tem acompanhado a crescente demanda por brindes personalizados com o investimento em tecnologia, design e processos internos otimizados.

“Contamos com equipamentos de gravação a laser e impressão digital UV, que permitem produzir brindes personalizados com alta definição. Além disso, nosso catálogo é pensado para atender tanto ações corporativas em grande escala quanto presentes individuais personalizados”, explica o empresário.

A marca também investe em outra funcionalidade: o atendimento humanizado, que orienta o cliente em todas as etapas, da escolha do produto à finalização da arte. Com essa combinação, a empresa visa entregar produtos que encantem e fortaleçam a imagem das marcas parceiras.

Para mais informações, basta acessar: https://ashowbrindes.com.br/