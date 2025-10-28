AdmDoctor: startup ajuda na adesão à PJ médica em até 24h

Um grupo de médicos brasileiros desenvolveu uma plataforma que integra tecnologia para automatizar e simplificar os processos contábeis dos profissionais da medicina. O aplicativo AdmDoctor é uma iniciativa dos fundadores do Instituto Medicina em Foco, Dr. Rodrigo Barbosa e Dra. Adriana Marco Antonio, com o apoio de profissionais de outras áreas.

Com o aplicativo, profissionais podem criar uma empresa médica (com pessoa jurídica), emitir notas fiscais, calcular impostos automaticamente e formalizar sua atividade profissional em menos de 24 horas.

“O médico brasileiro ainda perde horas tentando entender o que pode ou não declarar, e muitos acabam caindo em armadilhas fiscais. Nossa startup nasceu com objetivo de eliminar esse risco, queremos que ele volte a focar no que realmente importa: cuidar de vidas, enquanto nós cuidamos da parte contábil”, explica Dr. Rodrigo Barbosa, cofundador.

A AdmDoctor foi desenvolvida para atender desde médicos recém-formados até profissionais com clínicas consolidadas. O app automatiza tarefas contábeis, calcula impostos, gera guias de pagamento e envia lembretes, tudo sem necessidade de dominar termos técnicos ou lidar com planilhas.

“Nossa motivação é democratizar o acesso a uma contabilidade inteligente, 100% digital e feita sob medida para a realidade médica”, reforça Barbosa.

Apoio do Inova USP foca em credibilidade e inovação

A AdmDoctor conta com o apoio do Inova USP, centro de inovação da Universidade de São Paulo, responsável por impulsionar startups com alto potencial tecnológico. O vínculo com o ecossistema de pesquisa e empreendedorismo da USP busca reforçar a autoridade científica, a confiabilidade e a base de inovação da plataforma.

O sistema utiliza algoritmos que têm como premissa validar dados, evitar duplicidade de notas fiscais e reduzir erros em pagamentos. A integração direta com sistemas municipais e federais também tem como foco garantir agilidade e segurança nas operações.

Bjorn Boschmann, CTO do aplicativo, explica que “a ideia é prevenir falhas e garantir transparência. A plataforma cruza informações em tempo real e alerta o usuário antes que qualquer problema aconteça.”

Suporte personalizado e criptografia

Allephy Barros, contador, consultor contábil, sócio da AdmDoctor e fundador da ABTax Compliance — empresa que há mais de 10 anos oferece contabilidade especializada para médicos — destaca que o suporte personalizado é um dos pilares da plataforma.

“Com uma equipe que possui conhecimento em contabilidade médica, os usuários têm acesso a atendimento via chat, WhatsApp e videochamadas. Cada cliente conta com um consultor, que busca entender a realidade da sua atuação e acompanhar todas as etapas da gestão financeira”, explica.

Segundo Lívia Lourenço, CEO da AdmDoctor, a segurança das informações financeiras e fiscais também é uma prioridade. “A plataforma é protegida por criptografia e segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), buscando garantir que dados sensíveis sejam mantidos em sigilo”, enfatiza.

Planos para o futuro

De acordo com Lívia Lourenço, entre os próximos passos estão o lançamento de um aplicativo mobile e de um módulo de planejamento financeiro pessoal, além de integrações com plataformas de gestão de consultórios.

A CEO revela, ainda, que o grupo está desenvolvendo a AdmCare, uma nova vertente que levará o mesmo conceito de contabilidade inteligente e atendimento humanizado da AdmDoctor para profissionais de saúde de outras especialidades, como fisioterapeutas, dentistas e psicólogos.

“Queremos ser parceiros estratégicos do crescimento dos profissionais da saúde, ajudando desde o início da carreira até a consolidação como referência em suas áreas”, afirma Lourenço.

Para concluir, ela reforça que a empresa trabalha para que a contabilidade médica e da saúde entre em uma nova era — onde tecnologia e acolhimento se unem para oferecer mais eficiência, menos burocracia e total segurança fiscal.

Para mais informações, basta acessar: www.admdoctor.com.br