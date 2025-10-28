Mercado de locação reage à inadimplência com novas soluções

O aumento da inadimplência nas locações tem sido um dos principais desafios enfrentados pelo mercado imobiliário em 2025. Segundo dados da FipeZap, o índice médio de atraso em pagamentos de aluguel ultrapassou os 9% nos últimos meses, impactando diretamente a liquidez das imobiliárias e dos proprietários.

Ao mesmo tempo, o setor passa por um período de aquecimento. Com a taxa Selic entre 13,25% e 14,75%, o financiamento imobiliário perdeu atratividade, e o aluguel se consolidou como uma alternativa mais flexível para famílias e investidores.

Entre junho de 2024 e maio de 2025, o Seguro Fiança Locatícia movimentou R$ 1,9 bilhão em prêmios, acompanhando a expansão das locações em todo o país. O dado confirma uma tendência observada no setor: mais pessoas estão optando por alugar, e o mercado de garantias tem desempenhado papel relevante nesse novo ciclo.

“A comissão é um símbolo de parceria, mas o verdadeiro valor está em construir um ciclo de previsibilidade. Quando a imobiliária tem fluxo financeiro constante e segurança nas locações, ela pode investir melhor em equipe, atendimento e expansão”, afirma Felipe Gomes, cofundador da Garantti.

A empresa atua com tecnologia voltada à locação digital. Com uma plataforma própria de análise de crédito que realiza respostas em cerca de dois segundos, a Garantti integra processos de validação de identidade por biometria facial e assinatura eletrônica de contratos, reunindo todas as etapas em um fluxo digital único.

“Nosso papel é ser um amortecedor entre o risco e a oportunidade. A inadimplência é uma realidade cíclica do mercado, mas quem trabalha com inteligência de risco consegue atravessar esses períodos sem perder rentabilidade”, destaca Flávio Augusto, cofundador da Garantti.

Presente em mais de 700 cidades brasileiras, a empresa atua em parceria com imobiliárias de diferentes portes. Para Luana Ximenes, sócia da Garantti, a construção de parcerias de longo prazo é um dos pilares do modelo operacional.

“O relacionamento com a imobiliária precisa ir além da apólice. É sobre dar suporte, oferecer treinamento, gerar informação e ser parte da estratégia de crescimento do parceiro”, explica Luana.

Panorama do setor



O mercado imobiliário brasileiro apresenta crescimento nas locações. O aumento dos aluguéis residenciais em 12 meses — superior a 15%, segundo o índice FipeZap+ — indica que a demanda segue em expansão, tanto em grandes centros quanto em cidades do interior.

O Seguro Fiança Locatícia tem sido apontado por especialistas como um instrumento que traz previsibilidade para o locador, praticidade para o inquilino e estabilidade financeira para as imobiliárias. Segundo profissionais do setor, o avanço da tecnologia e da digitalização dos processos tem contribuído para ampliar o acesso e a eficiência das operações.

“Para atender a um mercado em expansão, é preciso unir tecnologia, confiança e relacionamento”, afirma Felipe Gomes, ao comentar sobre as tendências de inovação no segmento.

O cenário indica continuidade do crescimento, mas especialistas destacam que a expansão sustentável exige estrutura, planejamento e parcerias estratégicas.

Sobre a Garantti



A Garantti é uma plataforma digital especializada em seguros e garantias locatícias, com mais de 14 anos de atuação e tecnologia própria de análise de crédito instantânea. Parte de um ecossistema voltado ao mercado imobiliário, a empresa desenvolve soluções para imobiliárias com foco em eficiência operacional e gestão de risco.

Mais informações: https://www.garantti.com.br