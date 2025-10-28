Vó Alzira realiza ação de Dia das Crianças na Casa Ronald

A Fábrica de Bolo Vó Alzira, marca especializada em bolos caseiros, estendeu seu propósito de oferecer sabores e diversão e realizou uma ação social na Casa Ronald McDonald do Rio de Janeiro, que acolhe crianças e adolescentes em tratamento de câncer e seus familiares.

No dia 9 de outubro, a Vó Alzira promoveu um café da tarde preparado especialmente para as crianças em tratamento e seus familiares. O evento teve como objetivo levar um momento de alegria, carinho e reforçar os laços afetivos, uma proposta central da marca.

Momento de descontração entre crianças e familiares na Casa Ronald McDonald-RJ

Para adoçar a tarde, a Fábrica de Bolo Vó Alzira ofereceu um dos bolos mais pedidos da marca — bolo de chocolate com recheio de brigadeiro e confetes —, relançado para o Dia das Crianças. Além dos sabores preferidos do público, a ação contou com a presença de uma contadora de histórias, transformando o momento em uma oportunidade de criar novas memórias e histórias para todos os presentes.

Com mais de 300 lojas espalhadas pelo Brasil e gerando mais de 1,2 mil empregos diretos, a Vó Alzira, que nasceu na Zona Norte do Rio de Janeiro em 2007, demonstra que seu crescimento é acompanhado por um forte compromisso social.

“Para nós, o bolo de iogurte que deu início à nossa história sempre representou mais do que um alimento; ele representa cuidado e afeto”, explica a CEO da marca, Tatiana Lanna. “Levar esse carinho para a Casa Ronald McDonald, um lugar que oferece tanto suporte a essas famílias, é a nossa forma de retribuir e de mostrar que a Vó Alzira está onde há necessidade de aconchego e união”.

“A Casa Ronald RJ tem o privilégio de contar com parceiros que vão muito além da doação. Eles trazem afeto, acolhimento e momentos de leveza para nossas famílias. Cada gesto como esse reforça a importância do cuidado emocional no processo de tratamento das crianças e adolescentes que acolhemos”, destaca Carlos Neves, diretor operacional da Casa Ronald RJ.

A Fábrica de Bolo Vó Alzira segue com a missão de transformar momentos simples em ocasiões especiais, seja em casa com a família, no trabalho com os colegas ou em iniciativas de apoio à comunidade.

Sobre a Fábrica de Bolo Vó Alzira

Fundada em 2007, a Fábrica de Bolo Vó Alzira começou com uma simples receita de bolo de iogurte feita por Alzira Ramos para a mercearia de um amigo. Com sede no Rio de Janeiro, a marca rapidamente se expandiu e hoje conta com mais de 300 unidades espalhadas pelo Brasil. A Vó Alzira oferece mais de 80 receitas em seu portfólio, combinando sabores tradicionais com um planejamento de demanda que utiliza inteligência artificial (IA) para garantir frescor e qualidade em todas as suas unidades. Alzira Ramos, atualmente com 77 anos, segue acompanhando de perto o crescimento da empresa que construiu.

Sobre a Casa Ronald McDonald RJ

Fundada em outubro de 1994, a Casa Ronald McDonald do Rio de Janeiro é a primeira Casa Ronald da América Latina e a 162ª do mundo. Com capacidade para até 114 pessoas, é também uma das maiores do Brasil. Em três décadas de história, a Casa contabiliza mais de 400 mil hospedagens, 1 milhão de refeições servidas, mais de 40 mil deslocamentos a hospitais, 50 mil bolsas alimentares distribuídas e mais de 5 mil atendimentos sociais.