NEEX 2025 impulsiona negócios no mercado de suplementos

A 13ª edição da NEEX – Feira Internacional de Suplementação e Nutrição, realizada nos dias 17 e 18 de outubro, no Expo Center Norte (SP), reuniu profissionais da saúde, representantes da indústria e do varejo especializado. Com um público qualificado e programação diversificada, o evento superou expectativas em geração de conteúdo, negócios e relacionamento, refletindo o bom momento do setor no Brasil.

Promovida pela E4 Agência em parceria com o IEG Brasil (Italian Exhibition Group), a NEEX 2025 apresentou um formato diferente, mais estratégico, unindo ciência e negócios com ênfase em conteúdo científico e clínico com curadoria altamente conectada às novas tendências de consumo de suplementos.

“O sentimento é a realização de um sonho. Evoluímos de um congresso com feira para uma feira com congressos, sem perder nosso DNA de conteúdo técnico e atualização científica. Conectamos de forma efetiva o profissional de saúde ao varejo, promovendo qualidade de vida e performance por meio de marcas com propósito e credibilidade”, afirma Gustavo Negrini, CEO da E4 Agência.

O evento recebeu uma visitação qualificada, composta por um público B2P (profissionais de saúde prescritores) ávido por novos produtos e conhecimento que agregam novas condutas clínicas, e B2B (varejo especializado e profissionais do setor), com foco em fortalecer a relação entre os pilares fundamentais do mercado — quem prescreve e quem comercializa.

Entre as iniciativas dessa edição, Negrini aponta cinco ações que ajudaram a posicionar a NEEX: feira 100% profissional, com acesso exclusivo a profissionais do setor e da saúde; curso exclusivo para lojistas - imersão pré-evento de dois dias com programação inédita realizada em parceria com a Quality Nutrition; Lojista Tour — visitas guiadas por uma nutricionista aos estandes, apontando as novas tendências de consumo para os lojistas; Rodadas de Negócios entre expositores e compradores estratégicos, incentivando novas parcerias e acordos comerciais; e programa de negociações diferenciadas oferecidas por algumas marcas para pedidos fechados durante a feira.

Conteúdo científico

A programação científica da NEEX ofereceu mais de 60 horas de conteúdo, distribuídas em quatro salas temáticas: Meeting Internacional de Nutrição Esportiva, Endurance Summit, Sports Medicine Summit e Personal Trainer Summit. Esses espaços reuniram especialistas renomados discutindo inovações em suplementação, desempenho esportivo, saúde metabólica e medicina do exercício, contemplando desde o público iniciante até atletas de alta performance.

Além disso, o Arena Experience promoveu talk shows com especialistas e empresários sobre temas atuais, como a implementação da RDC nº 843/2024 da Anvisa, apresentada pela Brasnutri (Associação Brasileira de Suplementos Alimentares), que cria um novo marco regulatório para alimentos e embalagens a partir de setembro de 2026.

“Foi uma grande satisfação participar da NEEX. Falamos sobre a nova era dos suplementos e nosso compromisso com um desenvolvimento sustentável e inovador do mercado”, diz Aline Goettert, diretora-executiva da Brasnutri.

Oportunidade de negócios

As Rodadas de Negócios promoveram 67 reuniões comerciais entre 14 empresas compradoras do varejo e 26 marcas expositoras. O modelo direto e dinâmico foi liderado pelos próprios compradores, que selecionaram previamente os expositores com os quais desejavam se aproximar. “A proposta é criar mais pontes entre a indústria e o varejo, facilitando o acesso a inovações e estimulando oportunidades reais de negócios no setor de suplementação e nutrição”, afirma Rimantas Sipas, COO do IEG Brasil.

Gabriela Christ, gerente comercial da Rede Mundo Verde, enfatizou a relevância da iniciativa. “Já identificamos pelo menos seis empresas com grande potencial para seguir conversando. As rodadas facilitam o acesso a produtores menores, que muitas vezes têm dificuldade de entrar em grandes redes.”

A NEEX refletiu o bom momento do setor de suplementos no Brasil, com lançamentos de marcas consolidadas, entre elas Essentia, Equaliv, Liquidz, Oficial Farma, Emana (Grupo Piracanjuba), Vitafor e Yosen.

“Durante o evento, percebemos um público bem qualificado. Tivemos a oportunidade de conversar com prescritores (nutricionistas e médicos), lojistas e outros profissionais experientes. Também participamos das rodadas de negócios. Está sendo uma experiência excelente para nós, e esperamos voltar no ano que vem”, diz Aline Zanivan, analista de Marketing da Equaliv.

Para Gabriela Cunha, head científica da Liquidz, o evento foi estratégico para apresentar os lançamentos e captar novos leads. “A experiência na NEEX foi extremamente positiva. Este é o principal evento de nutrição esportiva em que participamos com um formato mais científico. Conseguimos captar muitos novos leads e profissionais, com um fluxo excelente de visitantes.”

Segundo dados da Euromonitor, o mercado brasileiro de suplementos deve movimentar mais de R$ 9 bilhões até o final de 2028. Atualmente, o setor reúne mais de 100 empresas, com aproximadamente 60% de origem nacional e 40% internacional, conforme estimativas da Brasnutri (Associação Brasileira de Suplementos Alimentares).