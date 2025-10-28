Belake.ai reforça a nova era do BI conversacional

A Dataside, empresa especializada em soluções de dados e inteligência artificial, participou no dia 21 de outubro do Snowflake World Tour São Paulo 2025, realizado no Transamerica Expo Center. O evento é um dos principais encontros globais voltados à inovação em dados e computação em nuvem, reunindo líderes e especialistas do setor.

“O futuro dos negócios está em como as empresas utilizam seus dados. A parceria com a Dataside mostra como o ecossistema Snowflake está impulsionando soluções que combinam inteligência artificial e governança de dados para transformar informações em resultados reais”, afirma Mari Unverfeth, diretora sênior e AMS Partner Sales da Snowflake.

Durante a programação, a Dataside apresentou o Belake.ai, uma plataforma que apresenta ao mercado um Business Intelligence conversacional. A apresentação foi conduzida pelo CTO do Belake, Renato Romão, e pelo Technical Pre Sales de Data & AI, Cauã Carvalho.

Com o Belake.ai, a Dataside propõe uma forma inédita de interação com dados corporativos, permitindo que empresas conversem com suas informações por meio da linguagem natural.

“O problema não é ter dados, é decidir rápido com eles”, destaca Renato Romão. “O Belake.ai nasceu com esse propósito: acelerar a tomada de decisão nas empresas, reduzindo a complexidade e trazendo eficiência com base em dados bem governados”.

A solução combina o poder dos modelos de linguagem (LLMs) com uma arquitetura de governança de dados, sustentada pela infraestrutura segura e escalável da Snowflake. Essa sinergia permite que a inteligência artificial opere com contexto, confiabilidade e precisão, auxiliando na qualidade das decisões corporativas.

“A Snowflake é o cérebro que armazena e analisa informações com segurança; o Belake.ai é a inteligência que transforma esses dados em respostas de valor”, reforça Cauã Carvalho.

Os visitantes conseguiram o Belake.ai em ação no estande da Dataside e conversar com especialistas da empresa para entender como a plataforma pode transformar o processo de análise e tomada de decisão nas organizações.