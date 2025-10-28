Rede China UnionPay chega ao Banco24Horas

O Banco24Horas, um produto do grupo Tecban, presente no cotidiano de 160 milhões de brasileiros, anuncia a chegada da bandeira de cartão chinesa UnionPay, considerada pelo mercado financeiro internacional uma das maiores potências do mundo. Por enquanto, a transação habilitada é o saque, já disponível em mais de 24 mil dispositivos distribuídos pelo país.

Controlada pelo Banco Central da China, a UnionPay alcançou 40,03% do mercado global de cartões em 2022. Hoje, ele é aceito em mais de 180 países, com emissão de cartões superior a 9 bilhões em todo o mundo, sendo mais de 250 milhões de unidades fora da China.

Para Marcelo Mafra, gerente executivo de relacionamento comercial da Tecban, a parceria com a empresa chinesa reflete uma sinergia de operações entre ambas, sendo uma solução para os clientes usuários da bandeira, especialmente a comunidade chinesa presente no país. Ele acredita que é uma oportunidade de expandir as negociações com outros bancos brasileiros, movimentando mais o mercado financeiro nacional.

“Temos um cenário promissor: a Tecban é uma das maiores empresas de ATMs do mundo, e o Brasil tem uma das principais comunidades chinesas fora da China. Além disso, a UnionPay sinaliza interesse em expandir a operação por aqui, negociando com outros bancos para que emitam os cartões com a bandeira. Os três fatores vão gerar muitas transações, movimentando a economia”, diz Mafra.

A chegada da UnionPay ao Banco24Horas foi acelerada pelo HubDigital Tecban, por meio da parceria com a RedeCompras, processadora brasileira de cartões private label. Para além da integração da chinesa à rede de autoatendimento, a empresa também é responsável pela entrada de outras instituições de pagamentos, fintechs, além de bancos sociais e digitais.

