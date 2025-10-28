Bodor Laser Homenageado na Cerimônia Red Dot Award: Design Concept 2025

SINGAPURA, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bodor Laser, líder global em soluções de corte e soldagem a laser, recebeu a mais alta homenagem na cerimônia Red Dot Award: Design Concept 2025 em Singapura. Três produtos emblemáticos - o soldador a laser portátil de última geração, a máquina de corte a laser de chapas e a máquina de corte a laser de tubos - foram homenageados pela excepcional inovação de design e excelência industrial.

O soldador a laser portátil da Bodor recebeu o prestigioso prêmio "Best of the Best" - o maior prêmio do concurso - marcando um marco e reforçando sua influência na indústria global de equipamentos a laser.

Criado em 1955, o Red Dot Award está entre as três principais honrarias de design do mundo, ao lado do iF Design Award da Alemanha e do IDEA Award dos EUA. Conhecido pelos seus rigorosos critérios e influência global, o título “Best of the Best” é concedido a menos de um por cento dos concorrentes - celebrando produtos que estabelecem novos padrões em inovação, funcionalidade e estética.

Os designs da Bodor incorporam uma filosofia que une a tecnologia com a estética. Cada produto reflete a percepção do usuário e a engenharia centrada no ser humano - desde as estruturas ergonômicas e interfaces intuitivas até os sistemas de construção e segurança modulares. Essa harmonia da elegância com o desempenho define a filosofia da Bodor - uma combinação da estética minimalista com a tecnologia avançada. Ao transformar a complexidade em clareza e a engenharia em arte, a Bodor impulsiona a inovação e a excelência em design na indústria de laser.

A base dessas conquistas é o ecossistema de fabricação da Bodor. Sua Sede Global em Jinan, com 200.000 metros quadrados, conta com linhas de produção inteligentes e sistemas digitais e uma produção anual de mais de 20.000 unidades. Sua nova Sede no Sul em Shenzhen, focada em P&D e fabricação de ponta, adicionará mais de 5.000 unidades por ano, fortalecendo as cadeias de suprimentos e as redes de serviços no sul da China e no sudeste da Ásia.

Com esta homenagem, a Bodor se torna a primeira marca de equipamentos a laser do mundo a receber o prêmio distinto de "Best of the Best” do Red Dot. A empresa já recebeu cinco Red Dot Awards, quatro iF Design Awards e prêmios internacionais, incluindo MUSE, Good Design (EUA) e French Design Awards.

A Bodor Laser continua fielàsua tecnologia de visão como base, design como asas e usuários no coração. Por meio da inovação e da integração do design, a empresa oferece soluções a laser que unem a funcionalidade com a beleza, levando a indústria global a uma nova era de fabricação inteligente e estética.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4eb618f8-2c3f-452c-99fa-597a09b6c380

Contatos Dennis Wang info@bodor.com Bodor Laser Inc. www.bodor.com

