Executivos da Convera sobem ao palco da Money 20/20 USA para compartilhar sua visão para pagamentos B2B seguros e sem fronteiras

A Convera, referência global em pagamentos comerciais, está presente esta semana na Money 20/20 USA, onde líderes do setor se reúnem para promover o futuro dos pagamentos, fintech e serviços financeiros. Desde sessões em palcos globais até a apresentação de dados dinâmicos, a Convera enfatiza sua missão de reformular o futuro dos pagamentos comerciais em escala global.

A Convera também é patrocinadora do evento da Association for Financial Professionals (AFP) 2025, no qual Michael Bourque, CFO da Convera, juntamente com David Teirney, vice-presidente e chefe global de tesouraria, compartilharão o palco com a Alacriti para explorar a relevância de se utilizar uma plataforma única para pagamentos nacionais e internacionais, conectividade digital e as vantagens de um provedor completo de soluções. Venha visitar o estande nº 644 e se inscreva para participar do evento Convera Live Boston After Dark para fazer networking e se encontrar pessoalmente com outros profissionais da mesma área.

“Estamos reformulando o futuro dos pagamentos transfronteiriços para empresas de qualquer porte e estamos empolgados em compartilhar nossas percepções fundamentadas em dados na Money 20/20, rodeados por colegas do setor que compartilham o mesmo sentimento”, afirmou Patrick Gauthier, CEO da Convera. “Estamos convencidos de que a colaboração é a chave para a inovação com propósito, e que o aprendizado recíproco impulsiona a capacidade da Convera em continuar a aprimorar a movimentação de dinheiro para empresas em todo o mundo.”

Além disso, a Convera se prepara para o lançamento de seu relatório anual Are You Ready for 2026? (Pronto para 2026?) durante estes eventos, oferecendo uma análise perspicaz e voltada para o futuro das forças que redefinem as finanças globais, incluindo:

Porque a independência dos bancos centrais está ameaçada e o que isso significa para os mercados de câmbio (FX, forex).

Como a fragmentação causada por tarifas remodela as cadeias de suprimentos e a dinâmica de preços.

A queda progressiva do dólar americano e o que o futuro reserva para as moedas globais.

Informações práticas para ajudar a enfrentar a incerteza e aproveitar as oportunidades.

Pronto para participar do Money 20/20? Não deixe de assistir às sessões executivas da Convera ou entrar em contato com a equipe:

Construindo uma infraestrutura baseada em IA para acelerar a inovação em pagamentos internacionais

Segunda-feira, 27 de outubro, das 10h45 às 11h15

Sob a liderança de Sudipto Das, vice-presidente de Engenharia da Convera, esta sessão pretende examinar a maneira como a IA generativa transforma a infraestrutura técnica dos pagamentos internacionais, além de demonstrar como os sistemas de conhecimento baseados em IA eliminam barreiras, oferecendo informações contextuais em todos os departamentos.

Utilizando uma abordagem baseada em IA para proteger relacionamentos comerciais

Terça-feira, 28 de outubro, das 10h30 às 11h00

Sob a liderança de Sara Madden, CISO da Convera, esta sessão pretende demonstrar que a IA como infraestrutura não é meramente uma ferramenta, mas um facilitador estratégico para assegurar a confiança, mitigar riscos e estabelecer relações comerciais resilientes na era dos pagamentos digitais B2B.

A corrida global dos pagamentos: redefinindo as estratégias de B2B e fintech em uma era sem fronteiras

Terça-feira, 28 de outubro, das 16h15 às 16h45

Sob a liderança de Patrick Gauthier, CEO da Convera, esta sessão pretende abordar como os profissionais em pagamentos B2B podem se movimentar neste ecossistema em constante transformação. Isso inclui o papel fundamental das parcerias e da "coopetição", o impacto da clareza regulatória nos fluxos transfronteiriços e a importância da interoperabilidade entre pagamentos cada vez mais instantâneos e sem barreiras.

Para se conectar com a Convera na Money 20/20 e obter mais informações sobre sua capacidade de pagamentos internacionais, visite o palco Converge para um bate-papo.

Para aqueles que não puderem comparecer ao Money 20/20, saiba mais sobre como a Convera está reformulando o futuro dos pagamentos empresariais em um próximo evento Convera Live, que acontecerá em cidades do mundo inteiro em 2025 e 2026. Visite Convera Live para encontrar um evento perto de você.

Recursos adicionais

Sobre a Convera

A Convera é uma líder mundial em pagamentos comerciais. Com uma pegada regulatória inigualável e uma rede financeira abrangendo mais de 140 moedas e 200 países e territórios, o objetivo da Convera é reimaginar o futuro dos pagamentos empresariais. Combinamos soluções de pagamento baseadas em tecnologia com uma grande experiência em câmbio, gestão de riscos e conformidade. Desde pequenas empresas até diretores financeiros e tesoureiros, ajudamos nossos clientes a crescer com confiança. A Convera simplifica os pagamentos comerciais e os torna inteligentes e seguros.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251027247847/pt/

pr@convera.com