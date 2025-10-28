Executivos da Convera sobem ao palco da Money 20/20 USA para compartilhar sua visão para pagamentos B2B seguros e sem fronteiras
A líder mundial em pagamentos marca presença nos eventos Money 20/20 e AFP, compartilhando conhecimentos especializados e pesquisas sobre pagamentos internacionais no epicentro da inovação no setor de fintech
compartilheSIGA
A Convera, referência global em pagamentos comerciais, está presente esta semana na Money 20/20 USA, onde líderes do setor se reúnem para promover o futuro dos pagamentos, fintech e serviços financeiros. Desde sessões em palcos globais até a apresentação de dados dinâmicos, a Convera enfatiza sua missão de reformular o futuro dos pagamentos comerciais em escala global.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A Convera também é patrocinadora do evento da Association for Financial Professionals (AFP) 2025, no qual Michael Bourque, CFO da Convera, juntamente com David Teirney, vice-presidente e chefe global de tesouraria, compartilharão o palco com a Alacriti para explorar a relevância de se utilizar uma plataforma única para pagamentos nacionais e internacionais, conectividade digital e as vantagens de um provedor completo de soluções. Venha visitar o estande nº 644 e se inscreva para participar do evento Convera Live Boston After Dark para fazer networking e se encontrar pessoalmente com outros profissionais da mesma área.
“Estamos reformulando o futuro dos pagamentos transfronteiriços para empresas de qualquer porte e estamos empolgados em compartilhar nossas percepções fundamentadas em dados na Money 20/20, rodeados por colegas do setor que compartilham o mesmo sentimento”, afirmou Patrick Gauthier, CEO da Convera. “Estamos convencidos de que a colaboração é a chave para a inovação com propósito, e que o aprendizado recíproco impulsiona a capacidade da Convera em continuar a aprimorar a movimentação de dinheiro para empresas em todo o mundo.”
Além disso, a Convera se prepara para o lançamento de seu relatório anual Are You Ready for 2026? (Pronto para 2026?) durante estes eventos, oferecendo uma análise perspicaz e voltada para o futuro das forças que redefinem as finanças globais, incluindo:
- Porque a independência dos bancos centrais está ameaçada e o que isso significa para os mercados de câmbio (FX, forex).
- Como a fragmentação causada por tarifas remodela as cadeias de suprimentos e a dinâmica de preços.
- A queda progressiva do dólar americano e o que o futuro reserva para as moedas globais.
- Informações práticas para ajudar a enfrentar a incerteza e aproveitar as oportunidades.
Pronto para participar do Money 20/20? Não deixe de assistir às sessões executivas da Convera ou entrar em contato com a equipe:
- Construindo uma infraestrutura baseada em IA para acelerar a inovação em pagamentos internacionais
Segunda-feira, 27 de outubro, das 10h45 às 11h15
Sob a liderança de Sudipto Das, vice-presidente de Engenharia da Convera, esta sessão pretende examinar a maneira como a IA generativa transforma a infraestrutura técnica dos pagamentos internacionais, além de demonstrar como os sistemas de conhecimento baseados em IA eliminam barreiras, oferecendo informações contextuais em todos os departamentos.
- Utilizando uma abordagem baseada em IA para proteger relacionamentos comerciais
Terça-feira, 28 de outubro, das 10h30 às 11h00
Sob a liderança de Sara Madden, CISO da Convera, esta sessão pretende demonstrar que a IA como infraestrutura não é meramente uma ferramenta, mas um facilitador estratégico para assegurar a confiança, mitigar riscos e estabelecer relações comerciais resilientes na era dos pagamentos digitais B2B.
- A corrida global dos pagamentos: redefinindo as estratégias de B2B e fintech em uma era sem fronteiras
Terça-feira, 28 de outubro, das 16h15 às 16h45
Sob a liderança de Patrick Gauthier, CEO da Convera, esta sessão pretende abordar como os profissionais em pagamentos B2B podem se movimentar neste ecossistema em constante transformação. Isso inclui o papel fundamental das parcerias e da "coopetição", o impacto da clareza regulatória nos fluxos transfronteiriços e a importância da interoperabilidade entre pagamentos cada vez mais instantâneos e sem barreiras.
Para se conectar com a Convera na Money 20/20 e obter mais informações sobre sua capacidade de pagamentos internacionais, visite o palco Converge para um bate-papo.
Para aqueles que não puderem comparecer ao Money 20/20, saiba mais sobre como a Convera está reformulando o futuro dos pagamentos empresariais em um próximo evento Convera Live, que acontecerá em cidades do mundo inteiro em 2025 e 2026. Visite Convera Live para encontrar um evento perto de você.
Recursos adicionais
- Saiba como a Convera realiza movimentações financeiras inteligentes
- Siga a Convera no LinkedIn e Instagram
- Sintonize o podcast Converge enquanto reformulamos o futuro das finanças
- Leia o blog da Convera para saber mais sobre as últimas notícias do mercado e do câmbio
- Mantenha-se informado sobre a participação da Convera em outras feiras do setor que acontecerão em breve
- Inscreva-se para participar dos roadshows Convera Live
Sobre a Convera
A Convera é uma líder mundial em pagamentos comerciais. Com uma pegada regulatória inigualável e uma rede financeira abrangendo mais de 140 moedas e 200 países e territórios, o objetivo da Convera é reimaginar o futuro dos pagamentos empresariais. Combinamos soluções de pagamento baseadas em tecnologia com uma grande experiência em câmbio, gestão de riscos e conformidade. Desde pequenas empresas até diretores financeiros e tesoureiros, ajudamos nossos clientes a crescer com confiança. A Convera simplifica os pagamentos comerciais e os torna inteligentes e seguros.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251027247847/pt/
Contato:
Fonte: BUSINESS WIRE