Insigneo Nomeia Danilo Narbona para Dirigente de Mercado para a Região Andina e América Central

Líder experiente em gestão de patrimônio para acelerar o crescimento regional da Insigneo.





MIAMI, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Insigneo Financial Group (“Insigneo”), uma empresa internacional líder em gestão de patrimônio com sede nos EUA, anunciou hoje que Danilo Narbona se juntouàempresa como Dirigente de Mercado para a Região Andina e América Central. Reportando-se a Michael Averett, Diretor de Receita da Insigneo, Narbona será fundamental para fortalecer a presença da Insigneo e impulsionar a conscientização do mercado em toda a região, com foco no Chile, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela e América Central.

“Estamos muito contentes em ter Danilo nesta importante função”, disse Averett. “Ele tem um histórico considerável de condução de crescimento. Temos certeza de que a Insigneo prosperará nesses importantes mercados sob sua liderança.”

Narbona tem mais de 30 anos de experiência em serviços financeiros, tendo liderado organizações de vendas em vários países e capacitado profissionais de investimento para elevar as experiências dos clientes. Ele atuou como Diretor Executivo do VectorGlobal Wealth Management Group (VectorGlobal WMG), liderando os negócios de patrimônios internacionais da empresa em toda a América Latina por mais de uma década. Antes disso, ele passou oito anos no Citi, culminando como Vice-Presidente Sênior supervisionando o departamento de Afluentes e Alto Patrimônio Líquido. No início da sua carreira, ele liderou a área de Clientes Afluentes do Banco de Chile. Narbona é formado em Engenharia Comercial pela Universidade de Santiago do Chile.

“A minha entrada na Insigneo é uma grande oportunidade”, disse Narbona. “Aspiramos ser a principal empresa de gestão de patrimônio na região andina e centro-americana, e estou confiante de que a combinação da minha experiência nesses mercados com a enorme capacidade da Insigneo nos permitirá atingir esse objetivo.”

Sobre a Insigneo

A Insigneo é uma empresa internacional de gestão de patrimônio com sede nos EUA que oferece serviços e tecnologia projetados para capacitar profissionais de investimento no atendimento a seus clientes globais. Por meio de soluções personalizadas para clientes e de uma plataforma de serviços centrada nos consultores, a Insigneo fornece uma plataforma de gestão de patrimônio totalmente integrada e de classe mundial.

A Insigneo oferece suporte a aproximadamente 300 profissionais de investimento e 68 empresas institucionais que atendem a mais de 32.000 clientes em todo o mundo.*

Para mais informações, visite www.insigneo.com.

(* a partir do T4 de 2025)

