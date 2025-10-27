Empresas aceleram produtividade com add-ons para SAP B1

Em um mundo em que a agilidade é importante para quem quer se manter competitivo, a tecnologia pode ser um alicerce da boa gestão. Empresas que integram seus processos por meio de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) podem ganhar visão completa das operações e transformar dados em estratégia — e é justamente nesse ponto que a inovação faz a diferença.

No Brasil, 69% das indústrias já utilizam tecnologias digitais, segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Ainda assim, os ganhos de produtividade seguem modestos: apenas 0,8% em 2024, conforme dados do IBGE. O número revela um desafio claro — transformar o investimento em tecnologia em eficiência real e resultados mensuráveis.

Segundo o Arquiteto de Soluções da Upper, Glauber Silva, empresa Gold Business Partner da SAP há mais de 19 anos e consultoria especializada em SAP Business One, add-ons são desenvolvidos para ampliar a capacidade do ERP, levando a performance dos negócios para outro patamar.

“O BR One foi criado para potencializar o SAP Business One, conectando processos e eliminando gargalos operacionais. O objetivo é que as empresas tenham uma visão completa das operações e tomem decisões estratégicas com base em dados confiáveis”, explica Glauber.

No mercado, add-ons são desenvolvidos para atender diversos setores, entre eles indústria, distribuição, serviços e varejo, integrando produção, finanças, logística em uma única plataforma. “O resultado é uma operação mais ágil, precisa e eficiente, com processos organizados e indicadores em tempo real”, complementa o Arquiteto de Soluções.

“Desenvolvemos a solução a partir das necessidades reais dos nossos clientes. É uma ferramenta prática, criada para trazer agilidade, integração e controle a quem precisa crescer com segurança”, reforça o especialista.

No ambiente industrial, paradas repentinas podem gerar perdas de até R$ 700 mil por hora, segundo uma pesquisa realizada pela ABB. Por isso, add-ons atuam justamente para evitar esses gargalos, podendo reduzir desperdícios e fortalecendo a gestão com base em dados consistentes.

Para Glauber, a verdadeira transformação digital acontece quando a tecnologia se adapta ao negócio — e não o contrário. “Produtividade e inovação só andam juntas quando o sistema de gestão fala a língua da empresa”, conclui.