Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Curso da ABIMAQ aborda estratégias de vendas para o mercado B2B

O curso será realizado de forma on-line, nos dias 3 e 4 de novembro

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
27/10/2025 15:40

compartilhe

SIGA
x
B2B Business to Business Corporate Connection Partnership Concept
B2B Business to Business Corporate Connection Partnership Concept crédito: DINO

Com o objetivo de fazer com que as vendas se tornem consultivas e estratégicas e que levem ao cliente soluções que atendam suas necessidades, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) realizará nos dias 3 e 4 de novembro (segunda e terça-feira), on-line, via plataforma Zoom, o curso Vendas Consultiva B2B - Produtos ou Serviços.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O conteúdo, ministrado pelo especialista em comportamento humano, gestão de pessoas, comunicação e oratória, Marcelo Salvo, destinado a todos os profissionais da área comercial da empresa que trabalham com qualquer tipo de negociação e venda, abordará em seu conteúdo programático:

- Autoconhecimento – teste de personalidade;

- Inteligência emocional;

- Pilares da comunicação;

- Escuta ativa e seus 4 níveis;

- Empatia;

- Comunicação verbal e não verbal;

- Pitch de vendas;

- Técnicas da arte da persuasão e influência (gatilhos mentais);

- Técnicas de negociação;

- O poder escalar os relacionamentos;

- Produtividade e performance;

- Técnicas de perguntas poderosas;

- Mudança de mindset;

- Estratégias de Vendas.

Serviço: Curso - Vendas Consultiva B2B - Produtos ou Serviços:

Data: 3 e 4 de novembro (segunda e terça-feira)

Horário: 8h30 às 12h30

Carga horária: 8h

Local: on-line, via plataforma Zoom

Valor: R$ 450,00 (associados ABIMAQ); R$ 680,00 (não associados). Valores incluem material de apoio e certificação digital.

Mais informações: Telefone: (11) 5582-6321/6326 - WhatsApp: (11) 94526-8280 ou https://abimaq.org.br/cursos/922/vendas-consultiva-b2b-produtos-ou-servicos?

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay