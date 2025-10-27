Curso da ABIMAQ aborda estratégias de vendas para o mercado B2B
O curso será realizado de forma on-line, nos dias 3 e 4 de novembro
Com o objetivo de fazer com que as vendas se tornem consultivas e estratégicas e que levem ao cliente soluções que atendam suas necessidades, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) realizará nos dias 3 e 4 de novembro (segunda e terça-feira), on-line, via plataforma Zoom, o curso Vendas Consultiva B2B - Produtos ou Serviços.
O conteúdo, ministrado pelo especialista em comportamento humano, gestão de pessoas, comunicação e oratória, Marcelo Salvo, destinado a todos os profissionais da área comercial da empresa que trabalham com qualquer tipo de negociação e venda, abordará em seu conteúdo programático:
- Autoconhecimento – teste de personalidade;
- Inteligência emocional;
- Pilares da comunicação;
- Escuta ativa e seus 4 níveis;
- Empatia;
- Comunicação verbal e não verbal;
- Pitch de vendas;
- Técnicas da arte da persuasão e influência (gatilhos mentais);
- Técnicas de negociação;
- O poder escalar os relacionamentos;
- Produtividade e performance;
- Técnicas de perguntas poderosas;
- Mudança de mindset;
- Estratégias de Vendas.
Serviço: Curso - Vendas Consultiva B2B - Produtos ou Serviços:
Data: 3 e 4 de novembro (segunda e terça-feira)
Horário: 8h30 às 12h30
Carga horária: 8h
Local: on-line, via plataforma Zoom
Valor: R$ 450,00 (associados ABIMAQ); R$ 680,00 (não associados). Valores incluem material de apoio e certificação digital.
Mais informações: Telefone: (11) 5582-6321/6326 - WhatsApp: (11) 94526-8280 ou https://abimaq.org.br/cursos/922/vendas-consultiva-b2b-produtos-ou-servicos?