Appian e IFC firmam parceria para lançar novo fundo de US$ 1 bilhão em minerais e metais fundamentais para mercados emergentes

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Appian Capital Advisory Limited (“Appian”), consultora de investimentos de fundos de capital privado voltados para valor de longo prazo que investem em empresas de metais, mineração e setores adjacentes, anuncia o lançamento de um fundo de minerais fundamentais, metais e mineração para mercados emergentes (o “Fundo”) em parceria com a International Finance Corporation (“IFC”), membro do World Bank Group. O Fundo terá um compromisso total de capital de até US$ 1 bilhão e investirá ao lado dos fundos existentes e futuros da Appian, apoiando o desenvolvimento de projetos de mineração responsáveis e de alto impacto para commodities essenciais ao acessoàenergia, setores fundamentais e tecnologias voltadas para o futuro.

Destaques

A IFC será a investidora principal do Fundo, com uma contribuição inicial de US$ 100 milhões. O capital adicional será mobilizado pela IFC Asset Management Company (AMC).

O Fundo investirá em ações, crédito e royalties, com a missão de gerar retornos financeiros robustos enquanto contribui para o impacto no desenvolvimento, a criação de empregos e melhores resultados para a comunidade.

É o primeiro fundo de mineração dedicado exclusivamente a mercados emergentes, concentrando-se nos minerais fundamentais e commodities necessários para o crescimento econômico, a transição energética e tecnologias digitais importantes.

Trata-se do primeiro fundo da IFC estabelecido em parceria com um investidor de private equity em metais e mineração.

Todos os investimentos estarão sujeitos aos padrões de ESG e desempenho da IFC, que atendem ou excedem as melhores práticas internacionais em mineração responsável.

O primeiro investimento do Fundo é no projeto em operação Santa Rita, da Atlantic Nickel, no Brasil. Este é um coinvestimento juntoàAppian para promover o desenvolvimento subterrâneo de um ativo de grande escala de níquel-cobre-cobalto com vida útil de mina superior a 30 anos.

As equipes de gestão apoiadas pelo Fundo terão acessoàprofunda expertise técnica e financeira da Appian para acelerar o desenvolvimento do projeto e a criação de valor, juntamente com suporte de ESG, desenvolvimento comunitário e engajamento de stakeholders pelos especialistas em sustentabilidade da IFC e do World Bank.

A IFC e a Appian possuem uma relação de investimento de dez anos, incluindo dois investimentos em terras raras e ouro, na África, que resultaram em construções de minas bem-sucedidas e realizações.

O Fundo tem a IFC como principal investidora e se alinha com a missão de investimento da instituição para financiar o desenvolvimento do setor privado em mercados emergentes, entregando tanto retornos financeiros quanto impacto mensurável no desenvolvimento. Além disso, o fundo terá o dever fiduciário para com os investidores introduzidos pela AMC, garantindo que seus interesses sejam protegidos por meio de supervisão disciplinada, transparência e compromisso com a criação de valor de longo prazo.

Gerido pela Appian, o Fundo coinvestirá ao lado do Appian Natural Resources Fund III e do Appian Credit Strategies Fund I (juntos, “os fundos”), assim como futuros fundos da Appian. Ele terá como alvo investimentos em ações, crédito e royalties nos setores de metais, mineração e setores adjacentes em mercados emergentes, com foco na África e na América Latina. Todos os investimentos realizados através do Fundo deverão atender aos rigorosos critérios de desempenho e aos padrões ambientais, sociais e de governança (“ESG”) da IFC.

O Fundo concordou em investir na mina de níquel-cobre-cobalto Santa Rita, localizada no estado da Bahia, Brasil, que atualmente está em transição para produção subterrânea. Espera-se que a mina aumente a produção para aproximadamente 30.000 toneladas por ano em equivalente de níquel, com uma vida útil superior a 30 anos. A mina é propriedade da Atlantic Nickel, uma afiliada integral da Appian. A IFC está investindo nas mesmas condições que os demais investidores, com os termos acordados após avaliações independentes do ativo realizadas pelo Citi e pelo Standard Chartered.

O Fundo é o primeiro veículo com foco em mineração estabelecido exclusivamente para investir em mercados emergentes. Ele financiará projetos de desenvolvimento mineral em todas as etapas, incluindo construção, produção e expansão, promovendo crescimento econômico duradouro e benefícios sociais nos países anfitriões por meio de capacitação, criação de empregos, exportações e contribuições para receitas fiscais. Minerais e metais fundamentais são a base da economia global moderna. À medida que o mundo acelera sua transição para a inovação digital e energia verde, esses recursos são fundamentais para um crescimento global mais igualitário, inclusivo e sustentável.

A parceria entre a IFC e a Appian representa a primeira colaboração da IFC com um investidor de private equity especializado em mineração para desenvolver um fundo dedicado. A Appian possui aproximadamente US$ 5 bilhões1 em ativos sob gestão, apoiada por uma equipe de mais de 100 profissionais experientes em investimentos, combinando expertise financeira e técnica para identificar e otimizar projetos de metais e mineração, criando valor de longo prazo para seus investidores. Desde 2016, a Appian colocou 12 projetos de mineração em produção, um número que supera as cinco maiores empresas de mineração internacionais juntas no mesmo período.

Michael W. Scherb, fundador e CEO da Appian, comentou: “Estamos orgulhosos de que a IFC tenha confiadoàAppian a gestão deste fundo histórico. Este é um forte endossoànossa capacidade de identificar e desenvolver de forma responsável ativos de alta qualidade, desbloqueando valor de longo prazo para nossos parceiros. Isso também ressalta o papel vital que a mineração pode desempenhar no impulsionamento do crescimento econômico sustentável e na geração de benefícios duradouros para as comunidades locais, particularmente em regiões onde as necessidades de desenvolvimento são mais urgentes. As equipes de gestão apoiadas pelo Fundo agora contarão com o suporte de duas instituições líderes em nosso setor. Esperamos avançar nesta parceria para acelerar o desenvolvimento responsável e sustentável de recursos em nível global.”

Makhtar Diop, Diretor-Geral da IFC, comentou: “A IFC está encantada com a oportunidade de se associar novamenteàAppian neste veículo de investimento inovador. Minerais são essenciais para a construção de setores, criação de empregos e estímulo ao crescimento econômico. Parcerias com empresas como a Appian ajudarão a trazer mais capital privado para os lugares que mais precisam, ampliando o acesso a recursos fundamentais e permitindo que as comunidades locais se beneficiem do desenvolvimento de sua riqueza mineral.”

Para mais informações

Appian Capital Advisory Limited

Andrew Todd, Diretor de Comunicações: +44 7990416759/atodd@appiancapitaladvisory.com

+44 (0)20 7004 0951/info@appiancapitaladvisory.com

Sobre a Appian Capital Advisory Limited

A Appian Capital Advisory Limited é a consultora de investimentos de fundos de capital privado voltados para o valor de longo prazo, que investem em empresas nos setores de metais, mineração e setores adjacentes.

A Appian é uma consultora de investimentos de destaque, com experiência global na América do Sul, América do Norte, Austrália e África, e histórico de sucesso no apoio a empresas nos setores de metais, mineração e setores adjacentes para atingir suas metas de desenvolvimento, com um portfólio operacional global supervisionando aproximadamente 6.000 funcionários.

A Appian conta com uma equipe global de mais de 100 profissionais experientes em investimentos, combinando expertise financeira e técnica, com presença em Abu Dhabi, Belo Horizonte, Dubai, Hong Kong, Lima, Londres, Nova York, Perth, São Paulo e Toronto. Para mais informações, acesse www.appiancapitaladvisory.com ou nos encontre no LinkedIn, Instagram ou Twitter/X.

Sobre a IFC

A IFC – membro do World Bank Group – é a maior instituição global de desenvolvimento voltada para o setor privado em mercados emergentes. Atuamos em mais de 100 países, usando nosso capital, expertise e influência para criar mercados e oportunidades em países em desenvolvimento. No ano fiscal de 2025, a IFC destinou um recorde de US$ 71,7 bilhões a empresas privadas e instituições financeiras em países em desenvolvimento, alavancando soluções do setor privado e mobilizando capital privado para criar um mundo livre da pobreza em um planeta habitável. Para mais informações, acesse www.ifc.org.

Sobre a Atlantic Nickel

A mina de níquel Santa Rita (“Atlantic Nickel” desde o 2º trimestre de 2019, anteriormente conhecida como Mirabela Mineração do Brasil) é uma mina de níquel sulfetado (“NiS”) a céu aberto em operação, localizada no estado da Bahia, no nordeste do Brasil. A Appian adquiriu a mina em 2018, otimizou o projeto da cava, reformou as instalações de processamento e reiniciou as operações com sucesso em 2019. As operações atuais envolvem mineração a céu aberto e um concentrador com capacidade de aproximadamente 6,5 milhões de toneladas por ano, produzindo um concentrado de sulfeto de níquel. O concentrado também contém subprodutos, como cobre, cobalto, platina, paládio e ouro. Em 2024, a Santa Rita processou 6,6 milhões de toneladas (Mt) de minério a céu aberto, produzindo 31,8 milhões de libras de níquel, 10,1 milhões de libras de cobre e 0,6 milhão de libras de cobalto em concentrados.

A Appian está avançando no desenvolvimento de um grande recurso subterrâneo de maior teor, estendendo a vida útil inicial da mina a céu aberto de 8 anos para mais de 30 anos. Em 2024, a Atlantic Nickel entregou seu Estudo de Pré-Viabilidade (“PFS”) para a expansão subterrânea da mina. O PFS reforçou ainda mais a confiança da Appian no projeto, delineando uma mina de longa duração com maior produção anual, baixa intensidade de capital e estrutura de custos competitiva. A Atlantic Nickel está avançando nesse cenário por meio do Estudo de Viabilidade Definitiva em andamento, com os trabalhos iniciais já iniciados para o desenvolvimento subterrâneo.

1 Em 10 de outubro de 2025. Estima-se o montante aproximado de US$ 1,0 bilhão em compromissos totais para o Appian EM Fund LP e um fechamento máximo de US$ 400 milhões para o Appian Credit Strategies I.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/784116a7-4e43-42b7-9677-f676293d0e94

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001135310)