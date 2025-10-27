Carbon Measures e Câmara de Comércio Internacional apresentam grupo de especialistas técnicos em contabilidade de carbono.

A Carbon Measures e a Câmara de Comércio Internacional (ICC) anunciaram hoje a formação de um grupo de especialistas independentes que irá trabalhar para desenvolver diretrizes e etapas de implementação para estabelecer um sistema mundial de contabilidade de emissões de carbono com base em princípios de contabilidade financeira.

O Grupo de Especialistas Técnicos em Contabilidade de Carbono será composto por especialistas do âmbito acadêmico, contabilidade financeira, indústria e sociedade civil, representando diversas perspectivas e regiões geográficas. Juntos, irão definir os princípios, o escopo e as aplicações de um sistema de contabilidade de emissões de carbono modelado nos princípios da contabilidade financeira. Tal sistema forneceria dados precisos, transparentes, verificáveis ??e oportunos a nível de empresa e produto, garantindo que cada tonelada de emissões de carbono seja contabilizada apenas uma vez e atribuída corretamente em cada etapa da cadeia de valor.

O grupo será copresidido por Amy Brachio, Diretor Executivo da Carbon Measures, e Karthik Ramanna, Professor de Negócios e Políticas Públicas e Diretor do Programa de Liderança Transformacional da Blavatnik School of Government da Universidade de Oxford, e Cofundador e Pesquisador Principal do E-ledgers Institute. A S&P Global Commodity Insights, principal provedora independente de informações, análises, software de infraestrutura para o mercado de carbono e preços de referência para os mercados internacionais de commodities e energia, e uma divisão da S&P Global (NYSE: SPGI), irá atuar como parceira independente de conhecimento do grupo. Nas próximas semanas, a ICC irá lançar um convite para manifestar interesse em participar como membros do grupo de especialistas, membros do conselho consultivo e parceiros de conhecimento.

"Este grupo irá reunir especialistas de todo o mundo, representando as áreas de contabilidade financeira, engenharia química, setor empresarial e mundo acadêmico, para desenvolver os princípios e os caminhos de implementação necessários para tornar realidade uma estrutura mundial de contabilidade de carbono", disse Amy Brachio, Diretor Executivo da Carbon Measures. "Este é um passo necessário que está baseado e aperfeiçoa os sistemas atuais para liberar as forças de mercado que aumentam a transparência e podem ser utilizadas pelos formuladores de políticas, a fim de sustentar regulamentações que alinhem incentivos, mobilizem capital e, em última análise, reduzam as emissões. O grupo irá ajudar a projetar o sistema necessário para fornecer dados precisos e em tempo hábil, garantindo que o carbono seja rastreado e atribuído de modo correto, pois não é possível gerenciar efetivamente o que não se pode medir com precisão."

"A ICC desempenha um papel essencial no apoio às empresas ao redor do mundo", disse Andrew Wilson, Vice-Secretário Geral da ICC. "Durante quase 100 anos, reunimos indústrias para estabelecer padrões que as empresas podem adotar em diferentes países. Com uma rede de 45 milhões de empresas em 170 países, sabemos que existe uma demanda por uma mudança que aumente a precisão do mercado quanto ao rastreamento de carbono e permita que as empresas diferenciem seus produtos."

"Há cerca de 90 anos, um pequeno grupo de especialistas do âmbito empresarial e acadêmico se reuniu, em prol do interesse público, a fim de criar os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (GAAP) para demonstrações financeiras. Esta inovação permitiu que os mercados de capitais se expandissem como nunca antes", disse Karthik Ramanna, Professor de Negócios e Políticas Públicas e Diretor do Programa de Liderança Transformacional da Universidade de Oxford. "Estamos em um estágio hoje em que um conjunto semelhante de princípios contábeis rigorosos, tecnologicamente neutros e politicamente imparciais é necessário para as emissões de cadeias de fornecimento. Se implementados corretamente, estes princípios podem mobilizar todo o poder do capitalismo para acelerar a descarbonização, enquanto impulsionam a abundância de energia."

"A S&P Global Commodity Insights sente o prazer de ser a parceira independente em conhecimento para esta importante iniciativa que visa a harmonização da quantificação, relatórios e contabilidade de emissões a nível de produto", disse Dave Ernsberger, Copresidente da S&P Global Commodity Insights. "Nossa profunda, ampla e consolidada experiência nos mercados de commodities, que inclui dados, análises e, especificamente, sustentabilidade e quantificação de emissões, será crucial para a coalizãoàmedida que trabalha para alcançar seus objetivos."

O grupo irá:

Inventariar enfoques existentes para contabilizar emissões de carbono, junto com os pontos fortes, desafios e oportunidades para gerar alinhamento;

Desenvolver princípios orientadores para uma estrutura de contabilidade de emissões de carbono que esteja baseado nos atributos positivos dos enfoques existentes de contabilidade de emissões de carbono, aborde os desafios das práticas atuais e possibilite o alinhamento mundial; estes princípios orientadores também irão considerar as aprendizagens da química, das práticas de contabilidade financeira e dos sucessos em definir padrões a nível de produto;

Aplicar os princípios para desenvolver propostas que respaldem sua adoção por parte dos órgãos normativos e dos responsáveis ??pela formulação de políticas;

Desenvolver roteiros detalhados de implementação a nível de produto para promover a adoção no mundo real;

Recomendar formas de melhorar a qualidade, os métodos e a governança dos dados para alinhamento mundial e gerar consenso entre as partes interessadas;

Determinar um roteiro para a implementação, incluindo os órgãos responsáveis ??por definir normas para adoção e as condições necessárias para apoiar a adoção bem-sucedida em larga escala, como organizações implementadoras, padrões de certificação, requisitos de fiscalização, educação e supervisão; e

Publicar e endossar relatórios e publicações revisadas por pares.

Para saber mais sobre as medidas de redução de carbono, acesse: carbonmeasures.org. Mais informações sobre a Câmara de Comércio Internacional podem ser encontradas em iccwbo.org. Para obter informações sobre a S&P Global Commodity Insights, acesse: www.spglobal.com/commodity-insights.

Sobre a Carbon Measures

A Carbon Measures é uma coalizão global de empresas líderes comprometidas em promover um sistema de contabilização de carbono baseado em registros, que forneça dados precisos, verificáveis e atualizados sobre empresas e produtos. Além disso, a Carbon Measures defende novas políticas que estimulem a inovação, a concorrência e soluções de mercado para reduzir as emissões.

Sobre a Câmara de Comércio Internacional (ICC)

A Câmara de Comércio Internacional (ICC) é a representante institucional de mais de 45 milhões de empresas em mais de 170 países. A missão da ICC é fazer com que os negócios beneficiem a todos, todos os dias, em todos os lugares. Mediante uma combinação única de defesa de interesses, soluções e definição de padrões, promovemos o comércio internacional, a conduta empresarial responsável e um enfoque internacionalàregulamentação, além de prestar serviços de resolução de disputas líderes de mercado. Nossos membros incluem muitas das principais empresas do mundo, PMEs, associações comerciais e câmaras de comércio locais.

Sobre a S&P Global Commodity Insights

Na S&P Global Commodity Insights, nossa visão abrangente dos mercados mundiais de energia e commodities permite que nossos clientes tomem decisões com confiança e criem valor sustentável a longo prazo. A S&P Global Commodity Insights é uma divisão da S&P Global (NYSE: SPGI). A S&P Global é líder mundial em prover classificações de crédito, índices de referência, análises e soluções de fluxo de trabalho nos mercados internacionais de capitais, commodities e automotivo. Com cada uma de nossas ofertas, ajudamos muitas das principais organizações do mundo a navegar pelo panorama econômico, a fim de que possam planejar o futuro hoje mesmo.

