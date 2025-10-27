Tecnotree reconhecida como um dos principais atores pelo IDC MarketScape 2025.

A Tecnotree foi reconhecida como um ator principal na IDC MarketScape: plataformas internacionais de experiências do cliente para telecomunicações 2025 (doc. nº US52580525, agosto de 2025). Acreditamos que este reconhecimento ressalta o compromisso da Tecnotree em oferecer soluções inovadoras e flexíveis de experiências do cliente ao setor de telecomunicações.

Tecnotree Recognized as a Major Player by IDC MarketScape 2025!

O IDC MarketScape avalia os fornecedores com base em suas capacidades e estratégias em plataformas de experiências do cliente (CX) para operadoras de telecomunicações ao redor do mundo.

A plataforma BSS modular da Tecnotree proporciona um conjunto completo de soluções de experiências do cliente (CX), incluindo catálogo unificado, gestão de valor do cliente (CVM), voz do cliente, gerenciador de fidelidade, gerenciamento de pedidos e assinaturas, portais de autoatendimento para clientes e faturamento e cobrança. Ao mesmo tempo, sua plataforma Sensa, baseada em IA e construída com mais de 130 patentes de IA em confiança, governança, tomada de decisão por agentes e gestão do ciclo de vida do modelo, atua como o centro de inteligência, impulsionando a personalização em tempo real, informações preditivas e operações autônomas. Juntas, estas plataformas, combinadas com o mercado digital Tecnotree Moments e sua Plataforma de Gestão de Experiências (XPM) baseada em IA, permitem que as operadoras unifiquem os dados do cliente, impulsionem a interação altamente personalizada, automatizem as jornadas do cliente, racionalizem as ofertas de produtos, reduzam o tempo de retorno do investimento e acelerem as oportunidades de monetização.

"Acreditamos que sermos reconhecidos como um dos principais atores no IDC MarketScape demonstra o foco contínuo da Tecnotree em fornecer plataformas avançadas de experiências do cliente que possibilitam às operadoras de telecomunicações satisfazer as crescentes expectativas dos clientes", disse Prianca Ravichander, Diretora Comercial e Diretora de Marketing da Tecnotree. "Estamos orgulhosos de fazer parceria com operadoras a nível mundial, a fim de criar experiências contínuas, personalizadas e impactantes para seus clientes."

Sobre o IDC MarketScape

O modelo de avaliação de fornecedores IDC MarketScape foi desenvolvido para propiciar uma visão geral da competitividade de fornecedores de tecnologia e serviços em um determinado mercado. A pesquisa utiliza uma rigorosa metodologia de pontuação, com base em critérios qualitativos e quantitativos, que resulta em uma representação gráfica única da posição de cada fornecedor no mercado. O IDC MarketScape oferece uma estrutura clara na qual as ofertas de produtos e serviços, as capacidades, as estratégias e os fatores de sucesso atuais e futuros dos fornecedores de tecnologia podem ser comparados de modo significativo. Esta estrutura também oferece aos compradores de tecnologia uma avaliação completa dos pontos fortes e fracos dos atuais e potenciais fornecedores.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é um ator digital Business Support System (BSS) pronto para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree lidera o TM Forum Open API Conformance com 59 APIs abertas certificadas, incluindo 9 APIs abertas do mundo real, uma prova do compromisso da empresa com a excelência e do empenho contínuo em proporcionar experiências e serviços diferenciados para CSPs e DSPs. Nosso BSS Stack digital ágil e de código aberto abrange toda a gama (do pedido ao pagamento) de processos de negócios e gestão de assinaturas para telecomunicações e outros setores de serviços digitais, que criam oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também provê um mercado digital de múltiplas experiências Fintech e B2B2Xàsua base de assinantes mediante a plataforma Tecnotree Moments para capacitar comunidades conectadas digitalmente em jogos eletrônicos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está cotada na Nasdaq de Helsinque (TEM1V).

Para informações adicionais, visite: www.tecnotree.com

