Colégio Brasil Canadá recebe reconhecimento da UNESCO

O Colégio Brasil Canadá, instituição brasileira de ensino bilíngue (português-inglês), acaba de conquistar o reconhecimento como escola parceira da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), agência especializada da ONU que promove a cooperação internacional nessas áreas para construir a paz e segurança.

A escola surgiu há 25 anos, inspirada no sistema educacional canadense, e possui material didático próprio pautado nas exigências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e diretrizes para escolas bilíngues do Ministério da Educação. A metodologia é definida para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II.

“Ser reconhecida como parceira da UNESCO representa o nosso compromisso institucional com uma educação transformadora, que vai além do ensino acadêmico tradicional”, afirma Beto Silveira, diretor do Colégio Brasil Canadá.

Ele destaca que, na prática, o reconhecimento significa integrar uma rede internacional de escolas que compartilham valores como a promoção dos direitos humanos, da cidadania global, da sustentabilidade, da diversidade cultural e da cultura da paz.

“O bilinguismo, aliado ao currículo internacional e à vivência intercultural, contribui para formar cidadãos globais, preparados para dialogar com diferentes realidades e atuar de forma ética e colaborativa em um contexto cada vez mais interconectado”, explica o diretor.

Pessoas bilíngues têm uma propensão 50% maior de trabalhar em posições internacionais, como destaca uma publicação do Estadão, que repercutiu dados da Language Testing. Profissionais com essa habilidade também têm uma chance 25% maior de avançar para cargos de liderança.

Colégio passou por avaliação criteriosa

Para integrar a rede do Programa de Escolas Associadas à UNESCO (PEA-UNESCO), a Brasil Canadá passou por uma avaliação que considerou aspectos como:

Proposta pedagógica alinhada aos princípios da UNESCO;

Realização de projetos voltados à educação para os direitos humanos, à sustentabilidade, à paz e à interculturalidade;

Compromisso com a promoção de uma cultura democrática e inclusiva no ambiente escolar;

Integração da escola com a comunidade e sua atuação cidadã.

Parceria fortalece a proposta pedagógica da escola

A parceria com a UNESCO fortalece a proposta pedagógica da instituição, que prioriza uma abordagem humanista, crítica e interdisciplinar.



“No cotidiano escolar, temos práticas que promovem o diálogo, a empatia, o respeito e o engajamento dos alunos em causas sociais e ambientais”, diz Silveira.

Projetos interdisciplinares, vivências multiculturais, debates, ações comunitárias e temas globais fazem parte da rotina escolar, buscando alinhar aprendizagem acadêmica com o desenvolvimento de valores éticos e cidadãos.

Para o diretor, ao atuar como parceira da UNESCO, o Colégio Brasil Canadá estimula o desenvolvimento de competências globais essenciais para o século XXI, como pensamento crítico, colaboração, responsabilidade social, consciência ambiental e respeito à diversidade cultural.

“Os alunos são incentivados a compreender questões globais, a valorizar diferentes perspectivas e a se posicionar como agentes de transformação em suas comunidades e no mundo”, discorre. “Essa formação contribui para que se tornem cidadãos preparados para lidar com os desafios contemporâneos de forma ética, criativa e solidária”, complementa.

Projetos alinhados aos princípios da UNESCO

A Escola Brasil Canadá desenvolve uma série de projetos alinhados aos princípios da UNESCO. Entre eles estão:

Projetos de educação ambiental e sustentabilidade, com foco em consumo consciente, reciclagem e preservação dos recursos naturais;

Iniciativas de valorização da diversidade cultural e étnico-racial, com atividades que promovem o respeito às diferenças e combatem o preconceito;

Ações voltadas aos direitos humanos, como campanhas de conscientização, debates e parcerias com organizações sociais;

Projetos de engajamento social e voluntariado, que aproximam os alunos da realidade da comunidade e os envolvem em soluções colaborativas.

Os próximos passos da Escola Brasil Canadá envolvem o aprofundamento das práticas já existentes e a ampliação de projetos integrados aos quatro pilares da UNESCO: “aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, “aprender a viver juntos” e “aprender a ser”.

“A escola deve fortalecer o intercâmbio com instituições da rede, participar de fóruns e encontros promovidos e desenvolver iniciativas que dialoguem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com os desafios contemporâneos da educação”, pontua. Além disso, está prevista a formação contínua de educadores e a sistematização de práticas inovadoras para compartilhamento com outras escolas parceiras”, finaliza Beto Silveira.

