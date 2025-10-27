Rede D’Or investe em expansão após fusão com SulAmérica

Em janeiro de 2023, a SulAmérica anunciou que terá dois novos CEOs: Raquel Giglio, no segmento de “seguros e odontologia”, e Marcelo Mello, na área de “vida, previdência e investimentos”. Giglio e Mello terão de responder à Rede D’Or, que tem Jorge Moll Filho como presidente do conselho de administração, além de Paulo Moll. Já o executivo Heráclito Brito passou a integrar o board na controladora da SulAmérica.

A fusão entre a SulAmérica, um dos maiores grupos seguradores do país, e a Rede D’Or, a maior rede de hospitais do Brasil, foi aprovada pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) em dezembro do último ano. A aquisição é avaliada em R$ 7 bilhões e foi aprovada por maioria, sem restrições.

A análise da operação foi realizada pelo tribunal do conselho no dia 14 de dezembro de 2022. Luiz Hoffmann, relator do caso, aceitou as sugestões da Superintendência-Geral do Cade, que aprovou a compra em 7 de novembro. Outros cinco conselheiros da autarquia federal brasileira, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, aprovaram a operação sem restrições.

A aquisição foi anunciada no fim de fevereiro de 2022, quando o relatório indicou a inexistência de preocupações concorrenciais de concentração horizontal, associação de empresas para evitar a concorrência.

Hugo Victor, especialista em planos de saúde, destaca que a expansão da Rede D’or no Rio de Janeiro faz parte de uma estratégia da empresa que busca se firmar como marca de referência no atendimento de alto padrão.

“Após a fusão da rede D'OR com a SulAmérica, foi identificado pela nova gestão a necessidade de reformular os produtos de saúde em geral a fim de voltar a ter lucro na operação”, explica.

Na visão de Victor, a aquisição de hospitais e a criação de produtos regionais de rede própria de alto padrão devem tornar a SulAmérica a maior operadora de saúde do segmento no Brasil.

Segundo o especialista em planos de saúde, a partir da fusão, a Rede D'OR espera ter preços mais atraentes e produtos convidativos, já que os investimentos não são só em hospitais. “Além do aumento da rede, os planos preveem investimentos na formação de equipe e instituto de pesquisa”, reporta.

