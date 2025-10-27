Subsidiária da AI/R, WEBJUMP redefine experiência do cliente com integração de Adobe Target potencializada por IA

SÃO PAULO, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A WEBJUMP, subsidiária da AI/R e líder em soluções de e-commerce e experiência digital, anunciou hoje a integração estratégica do Adobe Target com inteligência artificial de ponta, desbloqueando experiências de cliente de próxima geração e promovendo melhorias significativas em engajamento e fidelização de marca.

Aproveitando o potencial do Adobe Target – profundamente integrado às capacidades de IA e de aprendizado de máquina do Adobe Sensei –, a WEBJUMP capacita marcas a oferecer experiências digitais hiperpersonalizadas em tempo real por meio da web, de dispositivos móveis e de e-mail. Os recursos Auto-Target e Personalização Automatizada analisam dados comportamentais, interações anteriores e sinais preditivos para apresentar a cada visitante conteúdos e ofertas personalizados, projetados para aumentar o engajamento e as conversões.

A segmentação da WEBJUMP, potencializada por IA, oferece layouts dinâmicos e conteúdos personalizados que evoluem conforme o comportamento do usuário, garantindo que cada ponto de contato com o cliente seja oportuno, relevante e envolvente. Esses modelos aprendem continuamente com base em padrões de comportamento e intenção de compra, transformando visitantes ocasionais em clientes fiéis.

Otimização contínua e insights preditivos

A WEBJUMP aprimora ainda mais os resultados ao automatizar testes A/B e multivariados, utilizando IA para identificar e aplicar, de forma autônoma, as variações de conteúdo e design com melhor desempenho. A IA preditiva vai além da segmentação tradicional ao identificar públicos com base em comportamentos futuros esperados, permitindo estratégias de mensagens hipersegmentadas e escaláveis que maximizam o retorno sobre investimento (ROI).

“Nossa abordagem vai além da personalização tradicional”, afirma Alisson Aguiar, CTO da WEBJUMP. “Utilizamos IA generativa para criar variações dinâmicas de conteúdo, otimizar títulos e até gerar ativos visuais personalizados em tempo real, tudo adaptado ao comportamento e às preferências de cada visitante.”

Impulsionando o futuro da experiência do cliente

Em um cenário em que a IA e as análises preditivas estão transformando a forma como as marcas se conectam com os clientes, a WEBJUMP está posicionada de forma única para guiar as organizações. Ao aproveitar a plataforma unificada de IA da Adobe e sua própria expertise técnica, a empresa está ajudando negócios a concretizar a promessa da personalização individual em escala, entregando crescimento mensurável, eficiência operacional e encantamento do cliente.

Sobre a AI/R

AI/R, sediada na Califórnia, é uma empresa de "Agentic AI Software Engineering" que combina seu ecossistema de marcas tecnológicas superespecializadas, plataformas proprietárias de AI e plataformas de parceiros estratégicos para ampliar o potencial da inteligência humana e impulsionar a revolução em todas as indústrias, estabelecendo padrões eficientes de inovação e produtividade empresarial. Incorporando a AI em todos os aspectos do seu negócio, a missão da AI/R é fazer da revolução da AI uma revolução para todos, empoderando o talento humano enquanto eleva os padrões de transformação digital. Let's breathe in the future.

