Mato Grosso adota novas práticas de limpeza urbana

Mato Grosso avança na preservação ambiental e se torna exemplo nacional com a entrada em vigor da Lei nº 12.879/2025, sancionada em 23 de maio. A legislação pune o descarte irregular de resíduos, mas vai além: incentiva o engajamento da população e fortalece ações de educação ambiental voltadas à limpeza urbana e ao cuidado com o meio ambiente.

Nesse contexto, a conteinerização surge como ferramenta estratégica para transformar hábitos, tornando o descarte de resíduos mais prático, seguro e consciente. A instalação de contentores em pontos estratégicos reduz o lixo a céu aberto, preserva a qualidade dos espaços públicos e reforça o senso de responsabilidade coletiva.

A Contemar Ambiental, empresa especializada em soluções para gestão de resíduos no Brasil, destaca que a conteinerização complementa políticas públicas como a nova lei. Segundo a empresa, além de organizar a coleta, ela ajuda a promover uma mudança cultural na população, incentivando o descarte correto e a participação ativa no monitoramento ambiental.

A lei prevê multas de até R$ 5.000 para pessoas físicas e jurídicas e introduz o sistema “Fiscaliza pelo Cidadão”, que permite o envio de fotos e vídeos via aplicativo, garantindo sigilo ao denunciante e oferecendo recompensa de até 20% do valor da multa aplicada. Os recursos arrecadados serão investidos em programas de educação ambiental e recuperação urbana.

Ao unir legislação, participação social e soluções modernas como a conteinerização, Mato Grosso mostra que é possível consolidar cidades mais limpas, sustentáveis e alinhadas à economia circular, servindo de modelo para outros municípios em todo o país.