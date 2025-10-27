O aumento de empreendedores brasileiros no exterior tem impulsionado a demanda por campanhas digitais de alta performance. A Agência de Tráfego Pago Nagase ampliou sua atuação global para atender a esse público, oferecendo estratégias de mídia orientadas por dados e personalizadas para cada país. A proposta é conectar empresas fundadas por brasileiros aos consumidores locais com base em tecnologia, automação e análise de comportamento, fortalecendo a presença dessas marcas no ambiente digital internacional.

A expansão internacional da Agência Nagase começou com parcerias locais e campanhas criadas para empresas brasileiras em crescimento fora do país. O objetivo é oferecer estrutura técnica e consultiva a empreendedores que buscam entender o conceito e as vantagens do tráfego pago e utilizá-lo como ferramenta de expansão internacional. Esse modelo permitiu que negócios de pequeno e médio porte adotassem estratégias de mídia comparáveis às de grandes grupos, com mensuração de resultados e acompanhamento técnico constante.

A Agência de Tráfego Nagase atua em segmentos como alimentação, estética, educação e franquias, priorizando o uso de dados e automação. A atuação inclui os Estados Unidos, Portugal, Paraguai, Japão, Irlanda, Espanha, Itália, Alemanha, França, Canadá, Argentina e outros mercados com comunidades brasileiras economicamente ativas. As campanhas são adaptadas de acordo com a cultura, idioma e legislação de cada país, garantindo eficiência na comunicação com o público brasileiro no exterior e integração de relatórios técnicos em tempo real.

Dados do Ministério das Relações Exteriores apontam que 4,9 milhões de brasileiros vivem fora do país, sendo 1,9 milhão nos Estados Unidos, 360 mil em Portugal, 254 mil no Paraguai, 211 mil no Japão e 156 mil na Espanha. Segundo o CEO da Agência Nagase, William Nagase, esse número crescente de brasileiros morando no exterior abre um cenário promissor para novos empreendedores, impulsionando oportunidades de trabalho e o surgimento de empresas geridas por brasileiros. “Esse movimento reforça a importância de campanhas bilíngues e segmentadas, e a nossa agência trabalha para suprir essa demanda com estratégias técnicas e foco em resultados”, afirma.

O aumento do consumo digital entre brasileiros fora do país acompanha a expansão global do investimento em publicidade online. De acordo com o IAB Digital Ad Revenue Report, o mercado mundial de mídia digital ultrapassou US$ 258 bilhões em 2024, com crescimento de 14,9% em campanhas regionais e culturais. A empresa de tráfego pago Nagase utiliza esses dados para aprimorar a segmentação e conectar negócios brasileiros a consumidores locais de forma mensurável e previsível.

Além de atuar com grandes empresas, a Agência Nagase tem se tornado parceira estratégica de pequenas e médias empresas geridas por brasileiros no exterior, que encontram na mídia digital uma forma eficiente de competir em mercados maduros. A agência fornece acompanhamento técnico e suporte de performance adaptado à realidade de cada país, ajudando empreendedores a construir autoridade local, otimizar custos e gerar crescimento sustentável. Esse modelo de suporte personalizado tem permitido que negócios iniciantes no exterior alcancem resultados consistentes em menos tempo, tornando o tráfego pago um pilar essencial para a expansão internacional de micro e pequenas marcas.

O cenário global de publicidade digital segue em transformação. Nesse contexto, a Agência Nagase aposta em tecnologias de machine learning para identificar padrões de comportamento e prever intenções de compra, ampliando a precisão das campanhas e reduzindo custos operacionais. O foco está em garantir que cada investimento publicitário gere impacto direto no funil de conversão e fortaleça o relacionamento de longo prazo entre marcas e consumidores.

A metodologia da Agência Nagase é baseada em indicadores como custo por aquisição (CPA), custo por lead (CPL) e retorno sobre investimento (ROI). As campanhas são executadas em Google Ads, Meta Ads e TikTok Ads, integradas a ferramentas como Google Analytics 4 e Tag Manager. Essa estrutura permite monitorar resultados em tempo real e ajustar anúncios automaticamente conforme desempenho e público, garantindo controle técnico sobre cada investimento. Segundo o Gestor de Tráfego Pago e CEO da empresa, William Nagase, “a eficiência depende da interpretação correta dos dados e da padronização das campanhas em escala global”.

Com uma visão de longo prazo, a Agência Nagase reforça seu compromisso com inovação, transparência e resultados sustentáveis. A empresa aposta em processos padronizados, governança de mídia e inteligência analítica para garantir previsibilidade aos clientes. Entre seus diferenciais estão o acompanhamento técnico contínuo e a integração de estratégias aplicadas conforme o estágio de maturidade de cada negócio. A agência também adota automações para reduzir custos e aumentar a eficiência operacional. Segundo a direção da Nagase, o objetivo é manter a empresa como referência global em performance digital, fortalecendo a presença de marcas brasileiras em mercados internacionais.

Com presença consolidada em seis países e atuação indireta em outros vinte, a Agência Nagase segue investindo em tecnologia e inteligência artificial para ampliar o alcance e otimizar processos. O foco permanece em apoiar empreendedores brasileiros no exterior com estrutura técnica, previsibilidade e mensuração precisa, sob a coordenação de um Gestor de Tráfego Pago, transformando o tráfego pago em uma ferramenta de expansão internacional sólida e sustentável.