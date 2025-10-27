Maxfem se torna case em saúde íntima no TikTok Shop

A Maxfem, empresa brasileira que atua no segmento de saúde íntima feminina, vem sendo citada entre os principais cases de sucesso do TikTok Shop. Segundo informações disponibilizadas pela própria plataforma, a marca tornou-se case oficial de performance e engajamento no comércio social, conforme publicado no portal do TikTok for Business.

Fundada em dezembro de 2023, a Maxfem consolidou em menos de dois anos uma operação com foco em saúde íntima no Brasil. A empresa registra atualmente mais de 20 mil afiliados ativos no TikTok Shop, com faturamento superior a R$ 5 milhões dentro da plataforma e uma média mensal de R$ 3 milhões em receita total. Os dados reforçam a ascensão de marcas que utilizam o social commerce como canal principal de crescimento.

O avanço da Maxfem está associado a um modelo de negócio baseado em conteúdo educativo e relacionamento direto com o público. A marca prioriza a divulgação de informações sobre saúde íntima, microbiota vaginal e bem-estar feminino, focando em ciência, mas sem perder a visão da geração Z.

Entre os fatores que explicam o crescimento está a aposta na criação de conteúdo nativo para redes sociais. Os vídeos curtos e as transmissões ao vivo são hoje vetores centrais de consumo. A estratégia inclui o uso de lives de demonstração e interação em tempo real — o formato conhecido como live commerce, que tem impulsionado significativamente o engajamento e a conversão em vendas.

A presença ativa do sócio Thiago Braga, que atua como principal criador de conteúdo da marca, com sua participação direta na comunicação, contribuiu para aproximar a empresa de seu público e construir uma narrativa autêntica dentro das plataformas digitais.

De acordo com o CEO Anderson Mesquita, o foco em conteúdo foi essencial para os resultados recentes. “Um dos principais pilares no planejamento de 2025 foi colocar a criação de conteúdo como prioridade. Investimentos, desde equipamentos à captação de criadores de conteúdo, esse foi nosso diferencial”, afirma o executivo.

O reconhecimento como case do TikTok evidencia o impacto do modelo de social commerce no setor de beleza e saúde. Relatórios internacionais apontam que o TikTok Shop movimentou cerca de US$ 9 bilhões em 2024, com crescimento acima de 120% em relação ao ano anterior, segundo dados da Onramp Funds. Além disso, a categoria de saúde e beleza responde por 79,3% das vendas nos Estados Unidos, conforme dados do Capital One Shopping Research.

O relatório da Grand View Research indica que o mercado global de social commerce deve atingir US$ 17,83 trilhões até 2033, com crescimento anual de 36,4% entre 2025-2033, neste cenário a marca segue com a adaptação às novas dinâmicas do consumo digital, com planos de expansão e lançamento de novos produtos voltados à saúde íntima feminina.