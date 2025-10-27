MultiBank Group e Khabib Nurmagomedov lançam uma joint venture exclusiva de bilhões de dólares para construir o primeiro ecossistema esportivo tokenizado regulamentado do mundo
compartilheSIGA
O MultiBank Group, a maior instituição financeira de derivativos do mundo, firmou uma joint venture exclusiva mundial multimilionária com o ícone esportivo global e campeão invicto do UFC Khabib Nurmagomedov (29-0) para criar um ecossistema regulamentado inédito que conecta finanças globais, esportes e tecnologia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251025134391/pt/
MultiBank Group and Khabib Nurmagomedov Launch an Exclusive Worldwide Multi-Billion-Dollar Joint Venture to Build the World’s First Regulated Tokenized Sports Ecosystem
A parceria culminará na criação de uma joint venture multimilionária, a MultiBank Khabib LLC, unindo duas potências globais: o MultiBank Group, líder em excelência financeira regulamentada, e Khabib Nurmagomedov, invicto no octógono e cuja influência se estende muito além do esporte. A empresa operará a partir da sede do MultiBank Group em Dubai, construindo uma rede mundial de empreendimentos esportivos de alto nível e ativos digitais do mundo real. Essa estrutura cumpre a visão do fundador e presidente do MultiBank Group, Naser Taher, de uma joint venture global exclusiva, concedendo ao MultiBank direitos exclusivos para desenvolver e promover projetos sob a marca Khabib Nurmagomedov, incluindo o desenvolvimento de 30 academias Khabib de última geração, as marcas Gameplan e Eagle FC.
Todo o empreendimento é apoiado pelo ecossistema digital regulamentado do MultiBank Group e impulsionado por seu token $MBG, que é a força motriz por trás de seu portfólio em expansão de tecnologias e iniciativas de ativos do mundo real (RWA).
Naser Taher, Naser Taher, fundador e presidente do MultiBank Group, declarou: “A partir dos Emirados Árabes Unidos, estamos moldando um novo modelo para o negócio do esporte por meio da tokenização regulamentada de ativos esportivos do mundo real (RWA). Junto com Khabib Nurmagomedov, e impulsionados pelo nosso token de ecossistema, o $MBG, estamos unindo finanças e esportes em um único ecossistema transparente e orientado pela tecnologia — construído sobre confiança, inovação e a força da estrutura do MultiBank. Essa iniciativa se alinha com orgulhoàvisão dos Emirados Árabes Unidos de se tornar um centro global de inovação em ativos digitais e esportes de classe mundial.”
Khabib Nurmagomedov acrescentou: “Esta parceria com o MultiBank Group baseia-se em valores compartilhados de força, respeito e disciplina. Junto com o MultiBank Group, estamos criando oportunidades globais reais que vão além do esporte, capacitando atletas e fãs por meio de um ecossistema digital regulamentado e inovador. Este é apenas o começo.”
Sobre o MultiBank Group
Fundado na Califórnia em 2005, o MultiBank Group tornou-se uma das maiores instituições de derivativos financeiros do mundo, atendendo mais de 2 milhões de clientes em 100 países, com volumes diários de negociação superiores a US$ 35 bilhões. O grupo opera sob 18 licenças regulatórias em 5 continentes e mantém mais de 25 escritórios ao redor do mundo, sendo reconhecido por seu compromisso com a solidez regulatória, transparência e inovação.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251025134391/pt/Videos:
https://mms.businesswire.com/media/20251025134391/pt/2621057/19/MultiBank_Group_and_Khabib_Nurmagomedov_Launch_Announcement_Video.mp4
Contato:
Yazan Shakfeh
Diretor Global de Marketing
mohammad.shakfeh@multibankfx.com
+971585754191
Fonte: BUSINESS WIRE