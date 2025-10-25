Altimetrik conclui aquisição da SLK Software, unindo forças para agregar valor através da IA e capacitação digital.

A Altimetrik anunciou hoje a conclusão bem-sucedida da aquisição da SLK Software, que define um marco importante na jornada da empresa para criar uma potência em engenharia digital. Como parte desta transição, a SLK Software agora irá operar sob sua nova identidade como "SLK, uma empresa Altimetrik".

Esta integração reúne as capacidades de inovação da Altimetrik, com foco em IA e baseada em dados, com a solidez da SLK em Empresa Inteligente, Operações Digitais, Infraestrutura Inteligente, Automação e Engenharia de Qualidade, abrangendo toda a cadeia de valor da habilitação digital, desde a estratégia e o projeto até a engenharia e serviços gerenciados. Com base em um enfoque prático e orientada por especialistas, a organização unificada combina profundo conhecimento do setor com plataformas modernas e modelos operacionais digitais para oferecer execução ágil e visar resultados que acelerem o tempo de retorno do investimento.

“Estou muito feliz em dar as boas-vindas oficialmenteàequipe da SLK na Altimetrik, unindo duas organizações impulsionadas por propósito, inovação e um compromisso inabalável em ajudar nossos clientes a liderar com confiança na era dos negócios inteligentes", disse Raj Sundaresan, Diretor Executivo da Altimetrik. "Concluir esta aquisição representa um marco essencial que vai além da simples expansão; trata-se de ajudar as empresas a crescer de modo responsável em um mundo com foco em IA, que reformula o modo como utilizam a IA para gerar um impacto real e mensurável."

A Altimetrik e a SLK reúnem uma equipe internacional de mais de 10.000 profissionais em mais de 17 países, operando em mais de 20 centros de engenharia. A entidade combinada atende a mais de 150 clientes corporativos, incluindo líderes da Fortune 500, que oferecem um conjunto completo de soluções com foco em IA, abrangendo dados, engenharia, operações inteligentes e automação, e capacitando as empresas a irem além da experimentação, rumoàadoção eàcriação contínua de valor.

"A união da Altimetrik e da SLK marca uma nova era para a tecnologia empresarial", disse Puneet Bhatia, Sócio e Presidente Executivo da TPG Capital Asia na Índia e Membro do Conselho Administrativo da Altimetrik. "A empresa unificada está preparada para acelerar a modernização empresarial e gerar resultados transformadores para nossos clientes, uma jornada que a TPG sente o prazer de apoiar."

"Este é um marco significativo em nossa jornada de investimentos, em um momento em que a IA continua atuando como uma força transformadora no panorama empresarial em constante evolução, ao remodelar o modo como as empresas operam, competem e crescem", disse Vivek Mohan, Sócio da Unidade de Negócios da TPG Capital Asia e Membro do Conselho Administrativo da Altimetrik. "Com a escala combinada, a experiência em IA e a excelência na entrega, a Altimetrik e a SLK irá impulsionar a inovação mais rápida, gerar maior impacto aos clientes e possibilitar uma criação de valor significativa."

Com base no enfoque de IA como prioridade da Altimetrik, o lançamento do ALTI AI Adoption Lab™ e do DomainForge.ai, a Altimetrik e a SLK darão continuidade a este impulso, ao oferecer recursos abrangentes em dados, IA, engenharia e experiência de produto, modernização de plataformas, análise de dados, DevSecOps, segurança cibernética, infraestrutura inteligente e operações em nuvem, respaldadas por grandes parcerias tecnológicas. A organização combinada também se beneficia de um ecossistema mais robusto de alianças tecnológicas, como OpenAI, Amazon Web Services, Snowflake e Databricks.

A Avendus Capital atuou como empresa de consultoria financeira exclusiva da SLK Software. A EY atuou como empresa de consultoria financeira exclusiva da Altimetrik e da TPG.

Sobre a Altimetrik

A Altimetrik é uma empresa de engenharia digital e de dados com foco em IA, que ajuda empresas a acelerar o crescimento mediante um enfoque incremental e orientada a produtos. Como parceira oficial de serviços da OpenAI, nosso ALTI AI Adoption Lab™ e o DomainForge.ai permitem que as organizações construam e implementem soluções de IA a nível empresarial.

Com mais de 6.000 profissionais ao redor do mundo e um forte DNA de engenharia, ajudamos empresas dos setores de serviços financeiros, fabricação, varejo e bens de consumo, automotivo, saúde e ciências da vida a modernizar a tecnologia, lançar novos modelos de negócios e expandir a adoção de IA, impulsionadas por inovação baseada em dados, operações digitais inteligentes e automação.

Reconhecida na Constellation Research ShortList™ de 2025 para serviços globais de IA e nomeada como uma das principais competidoras na PEAK Matrix® do Everest Group para serviços financeiros, bancários e seguros, bem como engenharia digital de ciências da vida, a Altimetrik também está classificada entre as Melhores Empresas para Trabalhar em 2025, segundo o Glassdoor, oferecendo eficiência, visibilidade e crescimento pleno na era da IA. Saiba mais em altimetrik.com.

Sobre a SLK, uma empresa Altimetrik

A SLK, uma empresa Altimetrik, é uma provedora mundial de serviços de tecnologia com foco em integrar IA, automação inteligente e análise de dados para criar soluções tecnológicas de ponta, através de uma cultura de parceria e evolução contínua. Após sua aquisição pela Altimetrik, a organização unificada amplia seu ecossistema de inovação e alcance internacional. Esta união combina a experiência da SLK em Empresas Inteligentes, Gestão de Infraestrutura, Automação e Engenharia de Qualidade, Operações Digitais e Soluções Setoriais com a proficiência da Altimetrik em Dados e IA, Habilitação de Negócios Digitais, Engenharia de Produtos e Plataformas, Nuvem e Modernização, bem como Estratégias de Entrada no Mercado e Execução de Crescimento. Juntas, elas estão preparadas para agregar valor, acelerar a modernização e impulsionar a inovação escalável e mensurável com foco em IA.

Durante 25 anos, a organização capacita empresas dos setores de seguros, serviços financeiros, gestão de investimentos e fabricação a reinventarem seus negócios e atenderem às necessidades atuais e futuras. Com esta integração, a empresa irá expandir ainda mais sua atuação nos setores de saúde, ciências da vida e varejo, ao aprimorar sua capacidade de impulsionar uma transformação digital significativa. Reconhecida ao longo dos anos pelo Great Place To Work®, Brandon Hall, Mercer | Mettl-HRedge Awards e SHRM por suas práticas de gestão de pessoas e cultura de excelência, a organização continua desafiando de modo construtivo o status quo para impulsionar o desempenho máximo mediante tecnologias disruptivas, inovação aplicada e automação estratégica.

Descubra como a SLK ajuda as principais organizações a reimaginar seus negócios em www.slksoftware.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251024840085/pt/

Mídia

Altimetrik & SLK

Gurvinder Singh Sahni

GSahni@altimetrik.com

Matt McLoughlin

Gregory FCA

altimetrik@GregoryFCA.com

+1 610-228-2123