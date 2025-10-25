EBC Financial Group Lança a Primeira Iniciativa de Negociação do Mundo para Proteger a Amazônia em Todas as Negociações

MANAUS, Brasil, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O EBC Financial Group lançou hoje seu programa "Proteja a Amazônia a Cada Negociação", o primeiro de uma corretora online a criar impacto ambiental por meio da atividade de negociação de clientes na América Latina. O esforço ressalta a crescente convergência dos mercados financeiros e da gestão ambiental, com os traders e investidores cada vez mais dando importância às métricas de risco climático e ESG (ambiental, social, governança) em suas tomadas de decisão. Para cada negociação elegível na América Latina, a EBC fará uma doação em nome do cliente para parceiros de conservação aprovados sem custo adicional para os clientes, vinculando a participação rotineira no mercado a resultados de conservação mensuráveis.

“Com este programa podemos oferecer aos nossos clientes a oportunidade de ajudar a preservar uma das florestas tropicais mais importantes do mundo na luta contra as mudanças climáticas. Com o esforço da COP29 para escalar o financiamento climático para cerca de US $1,3 trilhão por ano até 2035 e desbloquear o investimento privado por meio de um compartilhamento de riscos mais inteligente, estamos simplificando para que todas as negociações contribuam para a proteção da Amazônia. Esta é a primeira vez que uma corretora online vincula as atividades de negociações diárias com a proteção dos ecossistemas tropicais em tal escala”, disse David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd.

RespostaàMudança Demográfica em Direção aos Valores Ambientais

A iniciativa aborda a evolução demográfica do mercado, onde 30% dos investidores da Geração Z começaram a fazer negociações durante a faculdade ou no início da idade adulta. A Geração Z, bem como a geração do milênio, estão explorando cada vez mais os prestadores de serviços financeiros que se alinham aos seus valores ambientais e sociais.

“Queríamos criar uma maneira simples para os nossos clientes na América Latina fazerem parte dos esforços de conservação da Amazônia”, acrescentou Barrett. “Esta campanha permite que os traders apoiem a proteção da floresta amazônica sem esforço - em cada negociação fazemos uma doação em seu nome para parceiros de conservação, com impacto direto nos pulmões críticos do planeta que é a Amazônia.”

Conservação da Amazônia Alinhada com a Necessidade das Negociações

O EBC sabe que o apoioàpreservação da maior floresta tropical do mundo atende a exigências ambientais e requisitos de negócios nas comunidades onde opera. Embora a negociação em si não reduza diretamente as emissões, a vinculação da negociaçãoàconservação da Amazônia mobiliza capital privado para preservar sumidouros críticos de carbono - uma intervenção prioritária sob a agenda de 1,5ºC e um complemento aos esforços sistêmicos de descarbonização. Antes da COP30 Brasil Amazônia, em novembro de 2025, a primeira cúpula climática da ONU realizada na região amazônica, o EBC vem adotando uma abordagem ativa para criar impacto de forma holística, ao mesmo tempo em que informa os clientes sobre o impacto de cada negociação na sustentabilidade ambiental.

A Amazônia se estende por 6,7 milhões de quilômetros quadrados, tem um papel fundamental na estabilidade climática global e abriga cerca de 10% das espécies conhecidas. Cientistas alertam para um potencial ponto de inflexão se o desmatamento continuar, onde o bioma pode mudar de sumidouro de carbono para fonte de carbono com implicações para os padrões climáticos globais e para os mercados financeiros que dependem da estabilidade ambiental.

Vinculação dos Mercados de CapitaisàResiliência Climática Além da Amazônia

"Os mercados não podem se dar ao luxo de ignorar o clima", acrescentou Barrett. “A Amazônia não é apenas um hotspot de biodiversidade, é também um eixo dos mercados globais de carbono. O que acontece nessas florestas tropicais afetará diretamente o mundo em que vivemos e moldará a trajetória do investimento ESG, desde créditos de carbono até títulos verdes. A nossa iniciativa liga o capital às soluções climáticas de forma importante tanto para os traders como para o planeta.”

Além da Amazônia, o EBC também manifestou interesse em contribuir com o potencial de expansão global para beneficiar outros esforços de conservação de alta integridade. Essa iniciativa se alinhaàmissão mais ampla do EBC de agregar valor aos clientes e, ao mesmo tempo, criar impacto nas comunidades.

Para mais informações sobre a campanha Proteja a Amazônia em Cada Negociação, visite https://www.ebc.site/trade4earth

Sobre o EBC Financial Group

Fundado em Londres, o EBC Financial Group (EBC) é uma marca global conhecida por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Por meio de suas entidades regulamentas localizadas em centros financeiros proeminentes, como Reino Unido, Ilhas Cayman, Mauritius e muitos outros, o EBC viabiliza que investidores de varejo, profissionais e institucionais tenham acesso a oportunidades de mercados e de trading globais, inclusive de moedas, commodities, CFDs e mais.

Com a confiança de investidores de mais de 100 países e premiações globais, incluindo durante vários anos do World Finance, o EBC é amplamente considerada uma das melhores corretoras do mundo, com títulos que incluem Melhor Plataforma de Negociação e Corretora Mais Confiável. Com sua forte posição regulatória e compromisso com a transparência, o EBC também tem sido consistentemente classificado entre as principais corretoras - confiável por sua capacidade de fornecer soluções de negociação seguras, inovadoras e voltadas para o cliente em mercados internacionais competitivos.

As subsidiárias do EBC são licenciadas e regulamentadas nas suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC); o EBC Financial (MU) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Services Commission Mauritius (FSC).

O EBC conta com uma equipe de veteranos do setor com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. O grupo tem experiência com os principais ciclos econômicos, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço em 2015 até as convulsões do mercado da pandemia de COVID-19. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

O EBC tem orgulho de ser parceiro oficial de câmbio do FC Barcelona e continua a impulsionar parcerias impactantes para capacitar as comunidades – nomeadamente através da iniciativa United to Beat Malaria da Fundação das Nações Unidas, do Departamento de Economia da Universidade de Oxford e de uma gama diversificada de parceiros que defendem iniciativas em saúde, economia, educação e sustentabilidade globais.

https://www.ebc.com/

Contato com a Mídia:

Alya Amani

Executiva Global de RP

alya.amani@ebc.com

Aldric Tinker Toyad

Líder Global de RP

aldric.tinker@ebc.com

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/809dbf7f-937d-472a-bbfe-fe4e8b4ab1f8/pt

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9562117)