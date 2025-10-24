BPS fortalece gestão diante da Reforma Tributária

A governança corporativa deixou de ser apenas uma exigência regulatória para se consolidar como diferencial competitivo. Diante das mudanças trazidas pela Reforma Tributária, soluções de Business Process Solutions (BPS) ganham protagonismo ao combinar eficiência operacional, mitigação de riscos e proteção reputacional.

Para Denis Satolo, líder de BPS da Grant Thornton Brasil, a independência e a imparcialidade do modelo reforçam a confiança de gestores, acionistas e investidores. “O BPS garante que os números não sejam manipulados por pressões internas e que os processos sigam padrões globais de compliance”, afirma.

O líder de BPS da Grant Thornton ainda aponta o fortalecimento da governança e da credibilidade das empresas, especialmente para captação de investimentos e abertura de capital. “O BPS proporciona total transparência na gestão contábil e fiscal, elementos essenciais para empresas que querem atrair investidores, realizar IPOs ou garantir credibilidade em auditorias”, pontua Satolo.

Além de atender às exigências de compliance, o BPS proporciona benchmarking de mercado e acesso a especialistas em áreas como tecnologia, inteligência artificial e cibersegurança, o que dificilmente seria viável em uma estrutura interna pelo alto custo.

“Mais do que entregar relatórios, o BPS atua como executor de mudanças”, exemplifica Satolo. “Ele não se limita a reportar resultados; executa as mudanças necessárias. Isso significa parametrizar sistemas, revisar processos e identificar oportunidades — como a recuperação de créditos tributários — que passam muitas vezes despercebidos nas operações internas”, reforça.

Outro aspecto central é a prevenção de fraudes. Com processos padronizados, auditoria digital e monitoramento em tempo real, o BPS cria camadas adicionais de segurança, criando um ambiente de controle robusto, capaz de detectar e bloquear irregularidades. “Já identificamos situações em que empresas pagavam 30% a 40% a mais em impostos ou tinham estoques mal geridos, gerando custos financeiros elevados. O BPS não só corrige falhas como traz ganhos financeiros concretos”, exemplifica Satolo.

A solução também apoia companhias que buscam certificações, como o selo Pró-Ética da CGU, já que seus processos são estruturados para atender padrões de integridade e transparência. “Quando a empresa cresce mais rápido que sua área administrativa, surgem fragilidades. O BPS resolve essas lacunas e transforma o backoffice em alicerce para a estratégia de negócios”, conclui Satolo.