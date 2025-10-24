Espetáculo que conta a história do tango estreia no Brasil

Um espetáculo que percorre a história do tango portenho — desde suas origens nos subúrbios de Buenos Aires até sua consagração como símbolo cultural da Argentina —, Tango Genuine chega pela primeira vez aos palcos brasileiros.

O espetáculo combina dança e música ao vivo para mostrar ao público a transformação do tango ao longo do tempo, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Já apresentado em palcos internacionais como o Sadler’s Wells de Londres, o Teatro Bolshoi e a Ópera de Sydney, Tango Genuine agora desembarca no Brasil para compartilhar essa arte portenha.

Com apresentações em Porto Alegre (04/11), Curitiba (05/11), Rio de Janeiro (08 e 09/11), São Paulo (11 a 13/11) e Petrópolis (15/11), Tango Genuine reúne dez bailarinos e quatro músicos em cena, em uma montagem que celebra o gênero musical argentino.

O espetáculo conta com direção geral de Roberto Santocono e direção musical de Fernando Marzan. A coreografia e a direção artística são assinadas por Karina Piazza, primeira bailarina da companhia, indicada ao Tony Awards na categoria Melhor Coreografia da produção Forever Tango na Broadway.

Natural de Buenos Aires, Karina Piazza é bailarina e coreógrafa formada pelo Instituto Superior de Arte do Teatro Colón, já tendo se apresentado em mais de 30 países ao longo de sua carreira internacional. Fez parte do elenco original de Forever Tango, que estreou na Broadway em 1997. Atuou em produções como Tango Buenos Aires, Tango Seduction e Rojo Tango, espetáculo do qual é uma das principais dançarinas desde 2009.

Tango Genuine é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco Seguros, com o apoio da LeiRouanet - Incentivos a Projetos Culturais, e a turnê é uma realização da Dellarte, do Ministério da Cultura e do Governo Federal – Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.

A trilha sonora de Tango Genuine é executada ao vivo por um quarteto formado por piano acústico, bandoneón, violino e contrabaixo, para recriar a atmosfera dos cafés e salões portenhos em diferentes épocas. Sob a regência de Fernando Marzan, a música assume papel central na dramaturgia do espetáculo, apresentando as mudanças de tempo e estilo pelos quais o gênero passou através dos anos.

Dividido em cinco atos — The Brothel, The Milonga, Modern Virtuosity (Astor Piazzolla), The Glamour e The Golden Age — o espetáculo mostra a história do tango, das raízes populares e dos salões de dança à evolução musical de Piazzolla e das grandes orquestras.

Em The Brothel, o espetáculo mostra os subúrbios do final do século XIX, onde o tango nasceu entre os imigrantes e marinheiros nos bordéis de Buenos Aires. The Milonga mostra o ambiente dos salões de dança, onde o tango se transforma em um ritual de sedução.

Já em Modern Virtuosity, o ritmo ganha novas formas com a influência de Astor Piazzolla, mesclando o tango às linguagens do jazz e da música clássica. Em The Glamour, a dança é mostrada em Paris, incorporando as qualidades parisienses ao estilo portenho. Por fim, The Golden Age celebra a era das grandes orquestras e a evolução do tango como símbolo nacional da Argentina.

Classificação: 10 anos

Duração: 100 minutos (sem intervalo)

Porto Alegre – Teatro do Bourbon Country

Avenida Túlio de Rose, 80 - 71 - Jardim Europa, Porto Alegre - RS

04 de novembro, terça-feira, às 21h

Ingressos a partir de R$ 25,00

Vendas: UHUU!

Curitiba – Teatro Positivo

Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Campo Comprido, Curitiba - PR

05 de novembro, quarta-feira, às 20h

Ingressos a partir de R$ 25,00

Vendas: DiskIngressos

Rio de Janeiro – Cidade das Artes

Avenida das Américas, 5300 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ

08 de novembro, sábado, às 16h e 20h

09 de novembro, domingo, às 16h

Ingressos a partir de R$ 25,00

Vendas: Sympla

São Paulo – Teatro Bradesco

Rua Palestra Itália, 500 - 3° Piso - Perdizes, São Paulo - SP

11 a 13 de novembro, terça a quinta-feira, às 20h30

Ingressos a partir de R$ 25,00

Vendas: UHUU!

Petrópolis – Centro Cultural Sesc Quitandinha

Avenida Joaquim Rolla, 2 - Quitandinha, Petrópolis - RJ

15 de novembro, sábado, às 20h

Ingressos a partir de R$15,00

Vendas: Ingresso.dellarte.com.br

Sobre o Bradesco Seguros

Manter uma política de incentivo à cultura faz parte do compromisso do Grupo Bradesco Seguros, considerando a cultura como ativo para o desenvolvimento e do convívio social. Neste sentido, o Circuito Cultural Bradesco Seguros se orgulha de ter patrocinado e apoiado, nos últimos anos, em diversas regiões do Brasil, projetos na área de música, dança, artes plásticas, teatro, literatura e exposições, além de outras manifestações artísticas. Dentre as atrações incentivadas, destacam-se os musicais “Bibi -Uma Vida em Musical”, “Bem Sertanejo”, “Les Misérables”, “70´Década do Divino Maravilhoso”, “Cinderela”, “O Fantasma da Ópera”, “A Cor Púrpura” e “Conserto para Dois”, além da exposição “Mickey 90 Anos”.

Sobre a Dellarte

Atuando na área da música clássica, jazz e artes performáticas há 40 anos, a Dellarte já realizou mais de 1.500 apresentações para mais de 3 milhões de pessoas, trazendo para o Brasil atrações internacionais.

John Malkovich, Jessye Norman, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, Montserrat Caballé, Kiri Te Kanawa, Kathleen Battle, Balé do Teatro Bolshoi, New York City Ballet, Balé do Teatro Mariinsky – Kirov, Ballet da Ópera Nacional de Paris, MOMIX Dance Theatre, Martha Argerich e Nelson Freire, Mstislav Rostropovich, Evgeny Kissin, Lang Lang, Yuja Wang, Itzhak Perlman, Joshua Bell, Yo-Yo Ma, New York Philharmonic com Kurt Masur, Royal Philharmonic Orchestra, Filarmônica de Viena, Companhia Antonio Gades, Ballet do Teatro Scala de Milão, Kamasi Washington, Bobby McFerrin, Keith Jarrett, Paco de Lucía e Chick Corea, entre muitos outros.