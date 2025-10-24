Educação financeira é tema de websérie do Banco24Horas

O Banco24Horas, um produto do grupo Tecban, presente no dia a dia de 160 milhões de brasileiros, lança a sua nova websérie ‘Papo que Rende’, apresentada pela influenciadora carioca Krishna (@kripshna), com o objetivo de impulsionar a responsabilidade e liberdade financeira dos cidadãos brasileiros.

Com cenas pelas ruas do Rio de Janeiro, a websérie é composta por quatro episódios veiculados nas plataformas TikTok e Instagram do Banco24Horas e nas redes sociais da influenciadora digital. O programa tem a proposta de gerar conversas acessíveis e descontraídas a partir de ditados populares, tendo como ponto de partida a realidade dos brasileiros e o conhecimento da vida financeira dos entrevistados.

“A escolha da Krishna foi pensada na sinergia que apresenta com a nossa marca em promover a inclusão financeira, com um carisma natural que se conecta com as pessoas em uma conversa olho no olho e, ao mesmo tempo, em que gera conexão com a realidade de quem assiste ao conteúdo”, explica Mariane Ferraresi, Gerente executiva de marketing e comunicação da Tecban.

Com o conceito ‘Mais vale um pássaro na mão do que dois voando’, o ‘Papo que Rende’ aborda a persistência nos objetivos financeiros, a importância de economizar e saber aproveitar as oportunidades, maneiras de evitar o consumo impulsivo e a transformação na vida financeira por meio de mudanças simples e constantes.

“A educação financeira ainda é uma barreira na roda de conversa do brasileiro e uma forma divertida de abordar pode ser a ferramenta mais rica para se conectar e entregar informação sobre o assunto”, afirma a influenciadora.

O primeiro episódio aborda a relação dos brasileiros com os boletos e já está disponível nos perfis do Instagram e do TikTok do Banco24Horas.

Ficha técnica

Gravação: Krishna (@kripshna)

Edição: Eyxo Estratégias de Inovação

