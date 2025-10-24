Brasília sedia 6º Prêmio Rede Governança Brasil (RGB)

O Prêmio Rede Governança Brasil (RGB) valoriza organizações públicas que se destacam na adoção de práticas de governança essenciais ao desenvolvimento sustentável, à equidade social e à defesa dos direitos humanos. No dia 4 de novembro, Brasília recebe a 6ª edição do prêmio, em cerimônia realizada pela RGB e pelo IGCP, no Estúdio da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O evento reúne representantes de organizações participantes, convidados e imprensa. As premiações contemplam órgãos do Executivo, Legislativo, Judiciário, estatais e municípios participantes do Programa Nacional em Governança Pública (PRONAGOV), iniciativa que já capacitou quase 400 municípios, avaliados quanto ao desempenho em governança. A recepção começa às 18h e a revelação dos premiados ocorre às 19h.

Com abrangência nacional, o Prêmio RGB tem como anfitrião o embaixador da RGB, Ministro Augusto Nardes (TCU), reforçando o compromisso com a tese da governança pública no Brasil, iniciada por ele próprio em 2015, à frente do Tribunal de Contas da União (TCU).

Categorias premiadas

Em nível federal, duas entidades serão premiadas em cada uma das seguintes categorias: Executivo Federal – Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional; Legislativo Federal, Poder Judiciário e Funções Essenciais à Justiça da União; e Estatais, Sociedades de Economia Mista e Paraestatal. Já, em nível municipal (participantes do PRONAGOV e mentorias da RGB), as premiadas se distribuem por quatro faixas populacionais: Categoria 1 – municípios com mais de 300 mil habitantes; Categoria 2 – entre 100.001 e 300 mil; Categoria 3 – entre 50.001 e 100 mil (cada uma com um município premiado); e Categoria 4 – até 50 mil habitantes (com três municípios premiados).

Rigor técnico e transparência

Segundo o coordenador da comissão julgadora, Márcio Medeiros, o prêmio é avaliado por um júri plural de sete membros – Conselho de Ética da RGB, CFC, CFA, Fix Governança e Gestão, Instituto Protege, IGCP e dois representantes da Meta5 –, assegurando escrutínio técnico e menor viés. A comissão atua voluntariamente em três etapas (avaliação, revisão e validação colegiada), cabendo ao coordenador harmonizar a metodologia e zelar pela uniformidade das decisões. O regulamento adota referências independentes, como o iESGo/TCU (federal) e o IGM-CFA aliado ao PRONAGOV (municipal), além de checagem de evidências públicas e auditorias, balizadas pelo Decreto 9.203/2017, pelo Referencial Básico de Governança do TCU e pelo Código de Boas Práticas da RGB (edital: www.rgb.org.br/2025-regulamento). “O diferencial do prêmio é reconhecer evidências concretas que conectem governança a resultados mensuráveis – especialmente em inovação e integridade –, com transparência e sustentabilidade institucional”, afirma Medeiros.

Além das categorias tradicionais, o evento mantém o Selo de Excelência em Governança e menções honrosas especiais, com uma novidade esse ano: Comenda “Ministro João Augusto Ribeiro Nardes – Immortels Pro Governatia et Integritate”, honraria fruto da parceria entre a RGB, IGCP e a Associação Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (ABRASCI), para reconhecer membros da Rede que se destacaram por contribuições relevantes ao fortalecimento da governança no Brasil.

Parcerias relevantes chancelam a premiação

O evento conta com patrocínio da CAIXA - Governo Federal, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), da Confederação Nacional da Indústria (CNI), do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e do Sistema Transporte - composto por CNT, SEST SENAT e ITL -, além de apoio institucional do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), do Conselho Federal de Administração (CFA), do Instituto Desenvolver, da Fix Governança e Gestão, do Portal de Compras Públicas, da Plano Consultoria, do Instituto Protege, da BandNews, da Associação Brasileira de Servidores da Carreira de Infraestrutura (Abrasci) e da Meta5 Consultoria.

Serviço: VI Prêmio Rede Governança Brasil - 2025

Data: 4 de novembro de 2025, terça-feira, às 18h

Local: Estúdio da CNI - Confederação Nacional da Indústria, Brasília/DF