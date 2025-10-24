Fraudes digitais com IA avançam e demandam atenção redobrada

Com o avanço da tecnologia, especialmente com a popularização da inteligência artificial, cresce também o número de fraudes digitais cada vez mais sofisticadas. Golpistas têm se aproveitado de recursos como clonagem de voz, geração de vídeos falsos (deepfakes), automações de mensagens e engenharia social para enganar vítimas e acessar informações sensíveis. O alvo? Qualquer pessoa que tenha um celular nas mãos.

“Estamos vivendo uma nova era do cibercrime. Com poucos cliques, criminosos conseguem imitar a voz de um parente, criar um vídeo falso ou invadir um aplicativo com dados salvos no smartphone da vítima. A inteligência artificial trouxe agilidade para todos — inclusive para os golpistas”, afirma Eduardo Nery, CEO da Every Cybersecurity e especialista em proteção de dados.

Segundo ele, os ataques estão cada vez mais personalizados. Em vez de mensagens genéricas, as fraudes agora exploram nomes de familiares, horários em que a vítima está distraída, instituições financeiras reais e até o tom de voz de conhecidos. Os golpes bancários, por exemplo, evoluíram: além de links suspeitos, os criminosos agora usam aplicativos espelhados, engenharia social com IA e sistemas de reconhecimento facial manipulados.

Ele alerta para outra vulnerabilidade crítica, que está na forma como as pessoas armazenam informações em seus celulares. Senhas salvas automaticamente, aplicativos com acesso irrestrito a dados pessoais, geolocalização ativada o tempo todo e redes Wi-Fi públicas são portas de entrada para invasores. “O smartphone se tornou o cofre da nossa vida digital. E muita gente deixa esse cofre escancarado”, alerta Nery.

Para o especialista, a prevenção exige atenção e mudança de comportamento. Desconfiar de mensagens, mesmo que pareçam vir de conhecidos; não clicar em links sem verificar a fonte; ativar autenticação em dois fatores em todos os aplicativos; revisar permissões de apps; e evitar o uso de senhas repetidas são medidas básicas para aumentar a segurança digital.

“Não se trata mais de saber se você será alvo de uma tentativa de golpe, mas de quando. A inteligência artificial facilitou o acesso à manipulação de dados e à automação de ataques. A melhor defesa é a informação e o hábito constante de revisar sua segurança digital”, conclui Nery.