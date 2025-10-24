Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Artista brasileira expõe obra no Louvre após uma década longe da pintura

Denise Marques apresentou em Paris a obra O Renascimento do Crisântemo, inspirada na sua jornada espiritual pelo Japão e marcada pela força da resiliência

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
24/10/2025 18:34

compartilhe

SIGA
x
Artista brasileira expõe obra no Louvre após uma década longe da pintura
Artista brasileira expõe obra no Louvre após uma década longe da pintura crédito: DINO

A mostra ocorreu no espaço do Carrousel du Louvre, durante o Salon Art Shopping, realizado entre os dias 17 e 19 de outubro. O evento, promovido pela Divine Académie Française des Arts Lettres et Culture, celebrou 30 anos de atuação reunindo artistas plásticos, escultores, designers, fotógrafos e escritores de diferentes países.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Desde a infância, Denise Marques demonstrava interesse pelas artes visuais, transformando as paredes de casa em superfícies para experimentação criativa. Na adolescência, frequentou escolas de desenho e pintura e, posteriormente, formou-se em Letras. Também cursou desenho de moda no Senac, área em que foi incentivada a seguir carreira como ilustradora. Sua trajetória profissional, entretanto, seguiu caminhos distintos, levando-a a atuar por anos no ambiente corporativo, afastando-se temporariamente das telas.

Após um período de aproximadamente dez anos sem produzir, a artista retomou a pintura em um momento de reflexão e amadurecimento pessoal. A perda da mãe, em 2022, representou um marco nesse processo e motivou a busca por um novo sentido na criação artística.

A fase atual de Denise Marques é representada pela obra O Renascimento do Crisântemo (La renaissance du chrysanthème), concebida após uma peregrinação espiritual aos templos e lugares sagrados do Japão, em 2025. No país em que o crisântemo é símbolo nacional e está associado à família imperial, à longevidade, à perfeição e ao outono, a artista encontrou uma metáfora para expressar o ciclo da vida e a impermanência.

Executada em óleo sobre tela, a obra combina tons escuros e profundos com nuances vibrantes de amarelo, em referência à alegria, à vitalidade e ao renascimento. Segundo Denise Marques, “Durante muitos anos, a arte foi um refúgio silencioso. Hoje, ela é a forma mais verdadeira de dizer quem eu sou”.

A artista afirma que cada elemento da pintura reflete a busca por equilíbrio entre luz e sombra, dor e beleza. “Cada pincelada é um sopro de esperança”, declarou.

A apresentação de O Renascimento do Crisântemo no Louvre simbolizou a consolidação de uma trajetória iniciada na infância e retomada com novo significado. Para Denise Marques, a arte representa um processo contínuo de transformação e renovação.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay