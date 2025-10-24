Clube Sírio promove palestra “Síria no Louvre” com o professor Ayman Esmandar
Evento destacará as antiguidades sírias preservadas no museu francês e a importância histórica dos reinos de Mari, Ugarit e Palmira.
O Esporte Clube Sírio, por meio do Núcleo de Cultura Árabe, promoverá neste sábado, 25 de outubro, às 16h, na Sala Palmira, a palestra “Síria no Museu do Louvre”, com o Professor Ayman Esmandar.
Na ocasião, o professor abordará sua visita ao Museu do Louvre, em Paris, que abriga milhares de artefatos do Oriente Médio, especialmente da Síria, Mesopotâmia e Egito.
"A palestra é um resumo da minha visita ao Museu do Louvre, em Paris, com foco no departamento de antiguidades ‘O Berço da Humanidade’. Este setor abriga milhares de artefatos do Oriente Médio, especialmente da Síria, Mesopotâmia e Egito. O destaque será para os artefatos sírios provenientes de três reinos antigos: o Reino de Mari (3º milênio a.C.), o Reino de Ugarit (2º milênio a.C.) e o Reino de Palmira (séculos I a III d.C.)", explica Esmandar. Ele ainda acrescenta que a apresentação também incluirá uma breve história do próprio museu do Louvre.
Serviço
O quê: Palestra “Síria no Museu do Louvre”, com o Professor Ayman Esmandar
Quando: 25 de outubro (sábado), às 16h
Onde: Esporte Clube Sírio – Avenida Indianópolis, 1192, Planalto Paulista, São Paulo – SP
Mais informações: www.sirio.org.br | (11) 2189-5000
Website: https://www.sirio.org.br/