Ritual de banho impulsiona vendas de produtos de beleza

Mais do que um momento de higiene, o banho tem ganhado um novo status: o de experiência sensorial completa. Impulsionado pelas tendências virais do TikTok, especialmente pela Geração Z, o chamado “banho premium” vem conquistando consumidores que buscam bem-estar, relaxamento e sofisticação em sua rotina diária. O conceito ganhou força nos últimos anos quando vídeos mostrando rotinas de autocuidado no chuveiro viralizaram na plataforma. “Hoje, o banho é tratado como um verdadeiro ritual de beleza, com produtos que unem eficácia, aromas sofisticados e texturas diferenciadas”, comenta Lucas Muniz Ricci, diretor de E-commerce da Lord Perfumaria.

Esse movimento acompanha as tendências apontadas pela Circana, empresa global de data tech em comportamento de consumo, que destaca fragrâncias, skincare, maquiagem e cuidados com os cabelos como destaques para 2025. Pesquisa da Kantar também reforça esse crescimento: no primeiro semestre, o consumo de produtos de higiene e beleza aumentou 3,5%, com destaque para sabonetes (+3%). Nas classes D e E, a busca por marcas premium cresceu 11%.

Dados do e-commerce da Lord Perfumaria, por exemplo, registraram o crescimento mais expressivo em hidratantes corporais, com alta superior a 1.600%, seguido pelos perfumes corporais, que avançaram mais de 500%. No total, o volume de vendas da categoria aumentou quase 235% em comparação com 2024.

“Nossos clientes, que buscam por produtos com ingredientes de alta qualidade e sensações agradáveis, estão cada vez mais atentos às novidades do mercado. Marcas como a Dior vêm apostando nesse movimento — o clássico J’Adore, por exemplo, ganhou versão em gel de banho”, conta.