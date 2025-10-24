Empresa evita gasto de R$ 8M com economia de água

Em um cenário no qual as práticas sustentáveis se tornam cada vez mais cruciais, a multinacional alemã B. Braun, de soluções médico-hospitalares, implementou programas abrangentes de conservação de recursos naturais, que resultaram em reduções significativas em suas operações. Com iniciativas que abarcam o consumo consciente de água, energia elétrica e gás natural, a empresa já utiliza 100% de energia limpa em todas as suas operações e em 10 anos gerou uma economia de 407 milhões de litros de água, o equivalente a 163 piscinas olímpicas cheias e evitou gastos de aproximadamente R$ 8 milhões.

Em seu principal centro de distribuição no Brasil, localizado em Guaxindiba (RJ), a B. Braun conta com uma usina fotovoltaica com 880 placas solares com geração anual estimada 615.600 kWh, que ampliam o cuidado da marca em relação ao uso de energia elétrica. Além disso, a fábrica possui estrutura que possibilita a captação e uso de água da chuva para uso cotidiano e de manutenção da unidade.

“A sustentabilidade está no centro de nossa estratégia. Buscamos constantemente maneiras de reduzir nosso impacto ambiental enquanto mantemos a excelência em nossos serviços. Começamos pela energia com um projeto grande que mudou completamente como usamos esse recurso tão importante. Com os resultados favoráveis para a B. Braun Brasil e, consequentemente o impacto positivo no meio ambiente, ampliamos as frentes de atuação, buscando cada vez mais sustentabilidade em nossas operações, com uma meta de 50% na redução das emissões de CO? até 2030”, comenta Adriano Correia, Vice-Presidente Industrial da B. Braun.

Outro projeto de destaque na empresa é uma iniciativa de reutilização de água na fábrica de Pharma da B. Braun Brasil, localizada em São Gonçalo (RJ), caracterizado como o reuso das águas oriundas da lavagem dos tanques utilizados para produção das soluções parenterais de grande volume na fábrica.

“Todo esse trabalho foi desenvolvido internamente em nossa fábrica, como uma solução viável e sustentável para a B. Braun, reduzindo o consumo de água potável e diminuindo o impacto ambiental. A implementação de fases progressivas permitiu a otimização dos recursos hídricos, o que garantiu a eficiência operacional e contribuiu para a preservação da disponibilidade hídrica da região. Esta atitude nos ajudou a reforçar nosso compromisso de proteger a comunidade ao nosso redor”, pontua Correia.

Como resultado dessas melhorias ambientais, a B. Braun também conquistou certificações importantes, como a ISO 14001, que estabelece uma série de normas internacionais que fornecem um guia para a gestão ambiental das organizações.

O futuro será ainda mais sustentável

Com a missão de tornar-se referência em sustentabilidade no mercado de saúde e dispositivos médicos, o próximo passo para a empresa é migrar de gás natural para biomassa no médio e longo prazo.

A instituição relata suas emissões com base no protocolo de gases de efeito estufa do GHG Protocol Corporate Standard e adere a 8 das 17 metas de sustentabilidade das Nações Unidas (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ou ODS) que guiam suas ações voltadas à sustentabilidade, fazendo o uso de sistemas inteligentes de gerenciamento de energia com base nos requisitos globais da ISO 50001.

“A sustentabilidade também está presente no desenvolvimento de cada um de nossos produtos e soluções, que já nascem alinhados a esse compromisso. Com tecnologias modernas e melhorias contínuas, promovemos avanços na saúde em meio a um cenário de mudanças climáticas, escassez de recursos e desigualdade social. Para o futuro, seguiremos avançando de maneira expressiva com novas metas e objetivos mais robustos”, finaliza o executivo.





