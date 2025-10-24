BB realiza leilões de 199 imóveis em outubro

O Banco do Brasil realiza dois leilões públicos, neste mês de outubro, que reúnem 199 imóveis residenciais e comerciais, distribuídos por várias regiões do país. Muitas oportunidades contam com locação simultânea parcial ou integral, o que garante renda imediata ao comprador.

A iniciativa oferece oportunidades para quem deseja investir ou adquirir um imóvel com segurança, praticidade e retorno imediato.

Os lances já estão abertos, e as sessões públicas acontecem nos dias 24, 28 e 31 de outubro.

Entre os destaques estão 125 imóveis próprios do BB, comercializados com locação simultânea parcial ou integral, com maior número de ofertas em São Paulo (53), Rio Grande do Sul (14), Paraná (13), Rio de Janeiro (11) e Minas Gerais (6). A sessão será realizada em 28 de outubro, às 11h.

Serão disponibilizados também 74 imóveis em leilão de alienação fiduciária (Lei nº 9.514/97), distribuídos em São Paulo (24), Goiás (12), Rio de Janeiro (7), Santa Catarina (6) e Distrito Federal (6). As sessões acontecem em duas etapas: 24 e 31 de outubro, ambas às 11h30.

Para participar, os interessados devem acessar os sites: www.seuimovelbb.com.br ou www.lancenoleilao.com.br, onde estão disponíveis os editais completos, fotos, descrições dos imóveis e condições de participação. Os lances são realizados 100% online, com segurança, transparência e praticidade.