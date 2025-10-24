Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

BB realiza leilões de 199 imóveis em outubro

Ofertas incluem imóveis residenciais e comerciais em diversas regiões, com locação simultânea e renda imediata

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
24/10/2025 17:26

compartilhe

SIGA
x
BB realiza leilões de 199 imóveis em outubro
BB realiza leilões de 199 imóveis em outubro crédito: DINO

O Banco do Brasil realiza dois leilões públicos, neste mês de outubro, que reúnem 199 imóveis residenciais e comerciais, distribuídos por várias regiões do país. Muitas oportunidades contam com locação simultânea parcial ou integral, o que garante renda imediata ao comprador.  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A iniciativa oferece oportunidades para quem deseja investir ou adquirir um imóvel com segurança, praticidade e retorno imediato.

Os lances já estão abertos, e as sessões públicas acontecem nos dias 24, 28 e 31 de outubro.

Entre os destaques estão 125 imóveis próprios do BB, comercializados com locação simultânea parcial ou integral, com maior número de ofertas em São Paulo (53), Rio Grande do Sul (14), Paraná (13), Rio de Janeiro (11) e Minas Gerais (6). A sessão será realizada em 28 de outubro, às 11h.

Serão disponibilizados também 74 imóveis em leilão de alienação fiduciária (Lei nº 9.514/97), distribuídos em São Paulo (24), Goiás (12), Rio de Janeiro (7), Santa Catarina (6) e Distrito Federal (6). As sessões acontecem em duas etapas: 24 e 31 de outubro, ambas às 11h30.

Para participar, os interessados devem acessar os sites: www.seuimovelbb.com.br ou www.lancenoleilao.com.br, onde estão disponíveis os editais completos, fotos, descrições dos imóveis e condições de participação. Os lances são realizados 100% online, com segurança, transparência e praticidade.



Website: http://www.seuimovelbb.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay