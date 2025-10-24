Terceira edição do programa HCLTech Climate Action Grant in the Americas irá conceder US$ 1 milhão para inovações que visam combater a crise climática

HCLTech, empresa líder mundial em tecnologia, anunciou hoje a terceira edição do programa HCLTech Climate Action Grant in the Americas. Aproveitando o impulso e o impacto dos últimos dois anos, a edição deste ano irá conceder US$ 1 milhão a três organizações sem fins lucrativos adicionais que trabalham para restaurar a biodiversidade e promover a sustentabilidade em 10 países, incluindo Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Peru e EUA.

A HCLTech lançou o programa para as Américas em 2023 com um compromisso de US$ 5 milhões em subsídios ao longo de cinco anos para apoiar soluções escaláveis, replicáveis ??e sustentáveis ??para combater a crise climática que o mundo enfrenta atualmente.

"O programa HCLTech Climate Action Grant in the Americas recebeu uma resposta extraordinária de organizações que trazem novas ideias e profundo conhecimento local para a ação climática. A diversidade de ideias e a paixão que impulsiona estes projetos reafirmam nossa crença de que a inovação e a cooperação são essenciais para moldar a ação climática. Ao entrarmos na próxima fase, continuamos comprometidos em fazer parceria com agentes de mudança que vêm desenvolvendo soluções sustentáveis ??para suas comunidades e o mundo”, disse a Dra. Nidhi Pundhir, Vice-Presidente Sênior de Responsabilidade Social Corporativa Global da HCLTech.

O programa já concedeu US$ 2 milhões a seis organizações sem fins lucrativos em suas duas primeiras edições, que dão suporte a iniciativas inovadoras de ação climática em toda a região. Até o momento, os subsídios concedidos beneficiaram mais de 1.400 jovens e educadores, permitiram a restauração de 88 acres de floresta de pinheiros de folhas longas com mais de 50.000 árvores e inspiraram mais de 1.000 estudantes a formar comunidades sustentáveis.

A HCLTech também é consistentemente reconhecida por suas conquistas em sustentabilidade, incluindo a premiação com o selo "Ouro" por seu desempenho avançado em sustentabilidade pela EcoVadis, a inclusão no Anuário de Sustentabilidade da S&P Global de 2024 pelo terceiro ano consecutivo e a obtenção da classificação "Platina" de 98% para seus próprios prédios pelos Conselhos de Construção Ecológica.

O portal de inscrições para a edição deste ano está aberto a partir de hoje, Dia Internacional da Ação Climática, até 24 de janeiro de 2026, para todos os países elegíveis. Os três vencedores serão anunciados no Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho de 2026. Para mais informações sobre o HCLTech Climate Action Grant in the Americas, sua missão e o processo de inscrição, acesse americas-grant.hcltech.com.

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa multinacional de tecnologia, com mais de 226.600 funcionários em 60 países, que proporciona recursos líderes do setor com foco em IA, digital, engenharia, nuvem e software, impulsionados por um amplo portfólio de serviços e produtos de tecnologia. Trabalhamos com clientes em todos os principais setores, oferecendo soluções para serviços financeiros, fabricação, ciências da vida e saúde, alta tecnologia, semicondutores, telecomunicações e mídia, varejo e bens de consumo, mobilidade e serviços públicos. A receita consolidada nos 12 meses concluídos em setembro de 2025 totalizou US$ 14,2 bilhões. Para saber como podemos impulsionar seu progresso, acesse hcltech.com.

