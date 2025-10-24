LambdaTest lança scanner web com IA para testes visuais e de acessibilidade de forma escalável

A LambdaTest, plataforma de engenharia de qualidade nativa em GenAI, anunciou hoje o lançamento do LambdaTest Web Scanner, uma avançada ferramenta baseada em navegador que combina testes de regressão visual de UI com testes de acessibilidade em conformidade com as diretrizes WCAG. Ela permite que equipes identifiquem e corrijam problemas visuais e de acessibilidade em aplicativos web com velocidade e precisão incomparáveis.

O LambdaTest Web Scanner combina recursos essenciais para otimizar testes visuais e de acessibilidade. Ele oferece testes de regressão visual de UI com a tecnologia SmartUI, permitindo varreduras automáticas que detectam alterações de layout e inconsistências de design entre navegadores e resoluções de tela. Ele também oferece testes de acessibilidade em conformidade com WCAG, identificando violações e sugerindo recomendações para maior inclusão. A ferramenta possibilita testes responsivos em múltiplos navegadores e mais de 200 viewports móveis, enquanto o agendamento inteligente permite varreduras únicas ou recorrentes. Além disso, a função de histórico e comparação ajuda a acompanhar mudanças e identificar regressões, garantindo a consistência da qualidade visual e de acessibilidade.

O LambdaTest Web Scanner é útil para uma ampla gama de usuários, incluindo equipes de QA frontend, que podem realizar varreduras regulares de regressão visual entre builds para identificar alterações de layout, falhas na interface e inconsistências de design. Engenheiros de acessibilidade podem usar a ferramenta para garantir a conformidade com a WCAG em grandes quantidades de URLs, promovendo a acessibilidade digital. Product owners podem monitorar a integridade visual e de acessibilidade de lançamentos web para oferecer uma experiência de usuário fluida. Além disso, agências podem utilizar a plataforma para fornecer aos clientes evidências visuais antes/depois e relatórios de conformidade em acessibilidade, garantindo aplicativos web inclusivos e de alta qualidade.

Testes manuais de problemas visuais e de acessibilidade em aplicativos grandes são demorados e sujeitos a erros. O LambdaTest Web Scanner automatiza esses processos, ajudando as equipes a economizar tempo, reduzir falhas e identificar problemas nas fases iniciais do desenvolvimento. A ferramenta garante que os aplicativos web atendam aos padrões visuais e de acessibilidade, elevando a qualidade e a inclusão dos produtos digitais.

"Estamos animados em oferecer uma solução poderosa que une testes de regressão visual e acessibilidade em uma única plataforma", disse Mayank Bhola, cofundador e head de produtos da LambdaTest. "O LambdaTest Web Scanner permite que as equipes identifiquem problemas de forma proativa, garantindo uma experiência de usuário impecável e conformidade em larga escala".

Para saber mais sobre o scanner web com IA, acesse https://www.lambdatest.com/support/docs/web-scanner-overview/

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma de Engenharia de Qualidade com GenAI que permite às equipes testar de forma mais inteligente, eficiente e acelerar o lançamento de produtos. Projetada para escalabilidade, ela oferece uma nuvem de testes full-stack com mais de 10 mil dispositivos reais e mais de 3.000 navegadores.

Com gerenciamento de testes nativo de IA, servidores MCP e automação baseada em agentes, a LambdaTest suporta Selenium, Appium, Playwright e todas as principais estruturas. Agentes de IA como HyperExecute e KaneAI trazem o poder da IA ??e da nuvem a seu fluxo de trabalho de testes de software, permitindo testes de automação perfeitos com mais de 120 integrações.

Os agentes da LambdaTest aceleram seus testes em todo o SDLC, desde o planejamento e a criação de testes até a automação, infraestrutura, execução, RCA e relatórios.

Para mais informações, acesse https://lambdatest.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251024744993/pt/

press@lambdatest.com