Interiorização das franquias gera oportunidades

O setor de franquias segue em expansão no Brasil e um dos movimentos que mais ganha força é a interiorização das redes. Levar unidades para cidades médias e pequenas deixou de ser apenas uma estratégia de crescimento e se consolidou como um caminho para descentralizar oportunidades, gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento regional.

De acordo com um estudo da Associação Brasileira de Franchising (ABF), cada vez mais aumenta o número de redes em cidades fora do eixo Rio-São Paulo. Esse movimento ocorre porque cidades do interior oferecem um ambiente competitivo mais saudável, custos operacionais menores e, principalmente, uma demanda crescente por serviços de qualidade.

“Enquanto os grandes centros urbanos apresentam mercados cada vez mais disputados, o interior se mostra como território fértil para novos empreendimentos”, comenta Camila Vargas Arquioli, gerente de Expansão do Kumon no Brasil. Nas franquias educacionais, esse movimento ganha ainda mais relevância: levar educação para mais perto das famílias significa democratizar o acesso ao aprendizado e ampliar o impacto social.

No Kumon, esse movimento já é realidade. Hoje a rede está presente em 630 municípios, entre grandes cidades e localidades menores, como Floriano (PI), Novo Repartimento (PA), Junqueirópolis (SP) e Guariba (SP). “Nos últimos 10 anos, o método chegou a mais de 60 cidades do interior, levando educação de qualidade e oportunidades de negócio para regiões que antes não contavam com essa opção. Cada nova unidade representa muito mais do que um negócio. É a chance de gerar empregos, desenvolver empreendedores locais e transformar a vida de centenas de alunos e suas famílias”, afirma Camila.

Para este ano, a rede tem como meta de alcançar 130 novas unidades, sendo metade delas no interior. A escolha dos municípios tem sido guiada por ferramentas de geomarketing que ajudam a identificar regiões com maior potencial de crescimento. “Estamos atentos às cidades onde a demanda por educação de qualidade é latente e onde os empreendedores locais encontram espaço para prosperar”, complementa. Além da expansão orgânica, algumas regiões já se destacam pelo ritmo de crescimento. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Distrito Federal devem concentrar boa parte das novas aberturas ao longo do próximo ano.

Cada unidade do Kumon pode atender, em média, de 150 a 200 alunos em poucos anos. Esse impacto direto na vida de crianças e jovens também reverbera no desenvolvimento da comunidade local, gerando empregos diretos e indiretos e fortalecendo a economia das cidades, além de proporcionar ao franqueado a oportunidade de transformar a própria vida, conquistando realização pessoal ao ver o impacto positivo do seu trabalho na comunidade.

Com investimento a partir de R$ 50 mil, a rede oferece um modelo de franquia acessível, com retorno estimado entre 18 e 24 meses. Não é necessário ter experiência em educação, mas é essencial que o futuro franqueado se identifique com a filosofia do método e tenha desejo de trabalhar com o desenvolvimento de pessoas.