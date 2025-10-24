Assine
Cinco passos para impermeabilizar reservatórios e cisternas

Sem impermeabilização adequada, reservatórios e cisternas podem absorver umidade, desenvolver fissuras e comprometer a qualidade da água armazenada

24/10/2025 14:42

A segurança da água potável depende não apenas da limpeza, mas também da integridade das estruturas que a armazenam. Reservatórios e cisternas mal impermeabilizados podem permitir infiltrações, gerar acúmulo de resíduos e colocar em risco a saúde de quem consome a água.

Segundo alerta Anderson Oliveira, gerente técnico da Vedacit, muitas pessoas se preocupam apenas em limpar o reservatório. "Elas esquecem que a impermeabilização é essencial para evitar contaminações".

Ele recomenda cinco práticas para garantir reservatórios mais seguros e duradouros:

1. Preparação da superfície
Antes da aplicação de qualquer solução impermeabilizante, é fundamental limpar completamente paredes e fundo do reservatório. Superfícies lisas e sem resíduos melhoram a aderência e a durabilidade da proteção.

2. Aplicação uniforme
Seguir corretamente as instruções e aplicar camadas suficientes é essencial. Uma aplicação homogênea previne falhas e infiltrações futuras.

3. Manutenção periódica
Mesmo após a impermeabilização, é importante inspecionar regularmente fissuras, vazamentos e acúmulo de resíduos, garantindo a eficácia da proteção ao longo do tempo.

4. Cuidados com a limpeza interna
A limpeza deve ser feita com produtos suaves, evitando agentes agressivos que possam comprometer a qualidade da água e danificar a impermeabilização.

5. Uso de materiais adequados
A impermeabilização deve ser realizada com materiais certificados para contato com água potável, garantindo segurança e durabilidade da estrutura.

Após a impermeabilização, recomenda-se aguardar alguns dias antes de encher o reservatório, dependendo de fatores como temperatura, ventilação e umidade do local. Antes do primeiro uso, é indicado lavar e escovar a estrutura, além de verificar o pH da água.

Segundo Oliveira, a impermeabilização é uma medida preventiva que contribui para a saúde e a qualidade de vida, evitando mofo, infiltrações e problemas respiratórios, além de preservar a água potável.



Website: http://www.vedacit.com.br

