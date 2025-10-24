De feiras a dados estruturados MBO redefine parcerias

Durante anos, a prospecção no mercado de dispositivos médicos funcionou como um grande salão onde vozes importantes se sobrepunham. Fabricantes com linhas complexas e distribuidores com demandas específicas se encontravam em feiras, contatos indiretos e listas de e-mail. A agenda regulatória exigente, as diferenças regionais e a necessidade de confiança estendiam o caminho entre a primeira conversa e a negociação efetiva. A MBO nasce desse cenário, com o objetivo de organizar as informações essenciais e aproximar empresas que têm real compatibilidade de operação.

A origem do projeto está ligada à trajetória de Marcelo Carvalho, que acumulou décadas observando a repetição das mesmas fricções: cadastros sem padrão, descrições incompletas, promessas difíceis de checar e a sensação de que tempo e orçamento se perdiam antes mesmo de chegar ao parceiro certo. A LABD, rede de desenvolvimento de negócios em saúde, ofereceu o terreno para amadurecer a ideia e transformá-la em um serviço contínuo. A proposta passa por criar perfis corporativos estruturados, padronizar categorias de produto e atuação e permitir buscas por critérios objetivos, como cobertura geográfica, certificações, prazos e disponibilidade.

A lógica é simples de explicar e difícil de executar sem tecnologia de apoio. Perfis mais completos reduzem ruídos. Filtros com significado prático aproximam demanda e oferta no momento certo. Registros de interação criam memória e ajudam a medir o avanço real das conversas. Em um setor regulado, onde prazos e conformidade pesam na decisão, esses elementos produzem previsibilidade e evitam retrabalho. É nesse ponto que a MBO busca operar: como um espaço onde encontrar um parceiro não depende de insistência, mas de evidências.

A trajetória recente adiciona um componente técnico relevante. A STS, Silva Tech Souza, foi acionada para dar forma digital à visão e construir a camada que sustenta a experiência. O foco foi traduzir o conhecimento prático em fluxos que fazem sentido para empresas de portes e praças diferentes. O resultado visado inclui cadastros que priorizam informações com poder de decisão, mecanismos de verificação e uma busca que privilegia compatibilidade real em vez de abrangência vazia. O caminho adotado evitou soluções genéricas e buscou preservar o caráter setorial do ecossistema de dispositivos médicos.

Ao longo da implantação, relatos de executivos envolvidos apontam ganhos colaterais. Relatórios permitem visualizar onde a oferta supera a demanda e onde surgem lacunas de portfólio. O histórico de interações revela gargalos de jornada e ajuda a refinar critérios para novas entradas. No lugar de tentativas amplas e pouco focalizadas, os times passam a avançar a partir de sinais concretos. A agenda deixa de depender do acaso de um contato e passa a refletir a aderência de fato entre necessidades e capacidades.

A presença da STS se mantém discreta no produto final, mas é determinante para a consistência dos bastidores. A equipe técnica traduziu restrições de privacidade e requisitos de governança em mecanismos de consentimento e registro, garantindo que o uso dos dados sirva ao propósito do encontro e não o contrário. Esse cuidado preserva a confiança do ecossistema e permite que as métricas comparáveis sustentem decisões de comitê, sem transformar a plataforma em vitrine promocional.

Dentro desse pano de fundo, a leitura do mercado sugere que a força do projeto está menos em prometer atalhos e mais em criar caminhos com menos desvios. Fabricantes conseguem sinalizar o que oferecem com precisão. Distribuidores deixam claro o que podem absorver e onde conseguem entregar. Quando o resultado é um encontro qualificado, os efeitos aparecem em prazos menores para a primeira reunião, em conversas mais objetivas e na redução de retrabalho. Em um setor onde o timing é parte da qualidade, esse encurtamento faz diferença.

A visão que orienta a construção do produto é explícita na fala de liderança que acompanha o desenvolvimento. Em registros públicos, constam referências à necessidade de tratar o encontro B2B como processo e não como evento isolado. É nessa chave que surge a participação do time de engenharia. No discurso interno, a justificativa se repete: a tecnologia deve ampliar a capacidade de curadoria, e não substituí-la. O produto precisa ser suficientemente simples para empresas muito diferentes o utilizarem no dia a dia e suficientemente robusto para sustentar decisões de maior impacto.

Uma declaração de bastidores ajuda a entender o papel da engenharia na consolidação da proposta. Em nota registrada durante a fase de estruturação, o CEO da STS, Lucas Souza, é citado afirmando que o encontro certo depende de três elementos básicos: tecnologia, governança e dados de qualidade. Segundo a declaração, quando esses elementos entram em cena, o encontro deixa de ser acaso e se torna processo, e cabe à equipe técnica transformar essa visão em operação diária, mensurável e escalável. A observação sintetiza a ambição de que a infraestrutura exista a serviço de uma experiência mais clara para quem busca e para quem oferece.

À medida que a plataforma avança, o desenho que combina a experiência de campo da LABD, a visão de compatibilidade da MBO e a sustentação tecnológica da STS procura reduzir a distância entre intenção e resultado. O objetivo não é substituir a decisão humana, mas criar condições para que ela seja tomada com melhor informação, em menos passos e com menos ruído. Em um mercado que historicamente operou no volume, a expectativa declarada pelos responsáveis é que a precisão passe a ser o diferencial.