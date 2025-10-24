Urbanismo redesenha cidade atingida por enchentes no RS

Mais de um ano depois da maior enchente do século no Rio Grande do Sul, um projeto da arquitetura catarinense quer impulsionar a recuperação de uma das cidades mais atingidas pela água. O “Nova Eldorado”, bairro planejado pela incorporadora ABC & Embralot, foi destaque na XIV Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, realizada entre 18 de setembro e 19 de outubro no Pavilhão da OCA, Parque Ibirapuera, e prevê a recuperação do trecho urbano de Eldorado do Sul (RS).

O projeto participou do eixo “Conviver com as Águas”, que reúne propostas urbanas adaptadas aos eventos extremos e à gestão de recursos hídricos. O empreendimento propõe um modelo de urbanismo resiliente, com mais de 1,8 milhão de metros quadrados, e que integra Soluções Baseadas na Natureza (SBNs) em diferentes etapas do planejamento urbano. São, ao todo, mais de 35 mil m² de lagos de amortecimento, 15 mil m² de canteiros pluviais e 12 mil m² de biovaletas, que contribuem para reduzir o pico de vazão durante chuvas intensas e aumentar a infiltração no solo. Além disso, 110 mil m² do bairro são destinados a áreas verdes, paisagismo e drenagem sustentável.

A iniciativa foi uma das 150 apresentadas por mais de 30 países, durante a décima quarta edição da Bienal. Com o tema “Extremos: Arquiteturas para um Mundo Quente”, a mostra, que é uma das maiores do gênero no hemisfério sul, propôs diversos eixos de debate sobre os desafios contemporâneos da habitação e do território.

Um bairro que nasce das águas

Localizado na Região Metropolitana de Porto Alegre, o Nova Eldorado ocupa um território marcado por eventos extremos. Em 2024, o Lago Guaíba atingiu 5,37 metros, afetando grande parte da área urbana de Eldorado do Sul.

Em busca de soluções para evitar novas tragédias no futuro, o bairro incorpora sistemas de drenagem e infraestrutura verde que incluem lagos de retenção, biovaletas e canteiros vegetados, integrados para conduzir o escoamento, tratar poluentes e promover infiltração. O planejamento urbano prevê integração de moradia, comércio, lazer e serviços, além de caminhos acessíveis, ciclovias e transporte público, favorecendo a mobilidade ativa e baixo impacto ambiental.

O empreendimento é conduzido pela ABC & Embralot, responsável pela concepção e articulação das diferentes frentes técnicas do bairro. Entre os parceiros, destacam-se a AreaUrbanismo, autora do desenho urbano e da hierarquia de usos; a Geasa Engenharia, responsável pelos sistemas de drenagem sustentável e infraestrutura verde; o Estúdio Plantar Ideias, que assina o projeto paisagístico e a identidade ecológica do bairro; e a Rhama, empresa reconhecida pelos projetos de terraplanagem e modelagem do terreno.

“A nossa curadoria vegetal, grande ponto importante do projeto, foi pensada para restaurar a biodiversidade e dar caráter às diferentes vilas do bairro. Cada área é marcada por paletas de florações e mobiliários coloridos, que fortalecem o vínculo afetivo entre moradores e território. A natureza, nesse contexto, deixa de ser um elemento ornamental e se torna estrutura urbana viva, mediadora entre ambiente, sociedade e arquitetura”, ressalta Luiza Cantarelli, Arquiteta e Urbanista responsável pelo projeto.

Exposição na Bienal

O Nova Eldorado foi apresentado em painéis e vídeos imersivos, mostrando o contexto da enchente e as soluções de urbanismo resiliente adotadas. Segundo a curadoria, o eixo “Conviver com as Águas” destaca projetos que aprendem com os ciclos naturais, premissa incorporada no desenho do bairro.

“O Nova Eldorado foi desenvolvido considerando que a cidade deve dialogar com a natureza, utilizando estratégias de urbanismo resiliente e soluções baseadas na natureza para gestão hídrica. Cada elemento do projeto foi pensado para mitigar os efeitos de eventos climáticos e integrar o espaço urbano aos recursos naturais”, finaliza Cantarelli.

Para o CEO da ABC & Embralot, a participação na mostra consolida a construtora como uma das incorporadoras mais inovadoras do Sul do país, ao propor soluções urbanas que integram engenharia, paisagem e responsabilidade socioambiental. Nascida em 2011, a empresa catarinense apoia e promove a criação de projetos autênticos, atemporais e sustentáveis.

“Estar presente na Bienal com um projeto inovador como esse é um reconhecimento à capacidade técnica e criativa da produção catarinense. O Nova Eldorado simboliza uma nova etapa também para o setor imobiliário, em que os empreendimentos deixam de ser produtos e passam a ser estruturas de transformação urbana e ambiental. Projetar um bairro resiliente, em uma região que viveu o maior desastre climático da sua história recente, é também um gesto de reconstrução: de território, de confiança e de futuro”, celebra o CEO da ABC & Embralot, Thiago Cabral.

O projeto agora segue para aprovação junto aos órgãos competentes para o início das obras.



