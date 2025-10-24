Empresas testam 1ª IA de compliance emocional do país

A EITA Mental Health anuncia a abertura de inscrições para o projeto-piloto gratuito da Normalyze, sua mais nova solução de inteligência artificial voltada ao compliance emocional corporativo. Com início ainda neste mês, o programa selecionará startups e empresas para testar gratuitamente a ferramenta apelidada de "Norma", que representa um marco no cuidado com a saúde emocional nas organizações brasileiras.

A Norma foi desenvolvida para ajudar companhias a se adequarem à NR-1, norma do Ministério do Trabalho que estabelece diretrizes para a gestão de riscos psicossociais e promoção de ambientes emocionalmente saudáveis, e transformar sentimentos em dados estratégicos de gestão.

Como funciona

Durante o projeto-piloto, as empresas selecionadas terão acesso completo à solução, que atua como copiloto do RH ao transformar conversas anônimas com colaboradores, realizadas via WhatsApp, em insights e indicadores preditivos de clima, cultura, engajamento e risco psicossocial.

"A Normalyze nasceu da união entre tecnologia, ciência e empatia dentro da EITA. Nosso propósito é oferecer uma forma acessível, prática e científica de as empresas cuidarem da saúde mental de seus colaboradores e, ao mesmo tempo, se manterem em conformidade com a legislação", explica Marina Marzotto, ex-executiva de RH, fundadora da Neuro(efi)ciência e atual diretora de produto B2B da EITA Mental Health.

Tecnologia baseada em ciência

Resultado de mais de 18 meses de desenvolvimento pela equipe da EITA, a ferramenta para o B2B combina neurociência, ciência de dados e inteligência artificial empática para oferecer um novo olhar sobre o clima organizacional. Desenvolvida também a partir das dores vividas por profissionais de RH e de people analytics, a ferramenta foi pensada para criar rapport com as áreas de Recursos Humanos e Financeiro.

A Norma monitora e transforma os sentimentos relatados em dados acionáveis, entregando indicadores como risco de burnout, coerência cultural e retorno sobre o investimento emocional. Com isso, líderes podem antecipar crises, tomar decisões mais humanizadas e reduzir passivos trabalhistas com base em informações concretas.

O projeto-piloto faz parte da estratégia de lançamento da IA e tem como objetivo validar a ferramenta junto a empresas que buscam estar em conformidade com a nova regulamentação. O programa foi desenhado para companhias a partir de 50 colaboradores contratados em regime CLT, atendendo desde startups até grandes corporações — começando de forma progressiva, mas sem restrição de porte para inscrições. As inscrições podem ser feitas até 24 de outubro de 2025 pelo site oficial.

Contexto e oportunidade de mercado

O lançamento da Normalyze pela EITA Mental Health chega em um momento crítico para o mercado de trabalho brasileiro. De acordo com o relatório da Gallup, 72% dos profissionais no país estão desengajados. Além disso, em 2024, mais de 470 mil trabalhadores foram afastados por questões relacionadas à saúde mental.

“Na minha trajetória, seja como executiva de RH, consultora de cultura organizacional ou à frente da Neuro(efi)ciência, aplicando neurociência ao comportamento, venho acompanhando a evolução das práticas de saúde mental corporativa e aplicado abordagens inovadoras fundamentadas em estudos e referências do setor. A EITA é a tradução perfeita dessa evolução: uma empresa que transforma escuta emocional em tecnologia estratégica. A Norma nasce justamente dessa convergência, como uma solução preditiva que ajuda empresas a se anteciparem à NR-1 e transformarem saúde mental em vantagem competitiva”, reforça Marzotto.

O lançamento oficial da Normalyze está previsto para janeiro de 2026, após a conclusão e análise dos resultados do projeto-piloto. A expectativa é que a solução se torne referência nacional em inteligência preditiva de RH e compliance emocional, apoiando empresas na redução de afastamentos, no fortalecimento da cultura organizacional e na construção de ambientes mais humanos e sustentáveis.

Sobre a EITA Mental Health

A EITA Mental Health é uma healthtech brasileira dedicada à promoção de saúde mental no ambiente corporativo por meio de tecnologia e ciência. Com foco em soluções escaláveis e baseadas em evidências, a empresa desenvolve ferramentas que conectam o cuidado individual ao impacto organizacional, apoiando companhias na gestão de riscos psicossociais e na construção de culturas emocionalmente sustentáveis.



Para mais informações, basta acessar: https://normalyze.com.br/piloto-2025/ ou seguir @normalyze.ai





