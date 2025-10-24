Fernando Graça lança projeto inédito que une TV e cinema

Com mais de uma década de atuação na televisão brasileira, o diretor e apresentador Fernando Graça, líder do grupo Vips TV, anuncia um movimento estratégico. O objetivo é utilizar o audiovisual para prevenção e conscientização sobre os perigos do ambiente digital. Graça, que possui formação em Cinema, Artes Cênicas e Direito, iniciou a carreira como ator, com passagens pela TV Globo e pelo Discovery Channel, antes de se consolidar como comunicador no Vips TV. Ele já entrevistou personalidades como Zezé Di Camargo, Deborah Secco, Malvino Salvador, a banda Double You, além de líderes empresariais como Eike Batista e o influenciador financeiro Thiago Nigro, e agora direciona sua atuação para a segurança digital.

O Vips TV, que consolidou sua marca em Santa Catarina, entra em 2025 em uma nova fase. O projeto foi reformulado para se tornar multiplataforma, com expansão para TV aberta, YouTube, Instagram, site e podcasts, com a proposta de garantir conteúdo acessível e adaptado a todos os públicos.

Nova fase: informação com propósito

O novo bloco do programa, intitulado “Rede de Verdades”, tem como missão trazer à tona os perigos da internet. O quadro abordará temas como a disseminação de fake news (especialmente as que envolvem saúde e estética), golpes virtuais e a atuação de falsos profissionais, focando em proteção social.

“Não basta apenas entreter. É preciso alertar, proteger e orientar as pessoas. Especialmente os jovens, que hoje estão mais vulneráveis do que nunca. Há influencers vendendo tratamentos estéticos sem respaldo e falsos médicos operando via Instagram. Minha arte agora tem um propósito maior: usar todas as plataformas para guiar e proteger.” — Fernando Graça, Diretor e Apresentador do Vips TV e Sócio Produtor do longa "Savana".

A iniciativa se contextualiza diante de dados recentes sobre crimes digitais. Segundo a SaferNet Brasil (Fonte:https://indicadores.safernet.org.br/), o país registrou em 2024 mais de 70 mil denúncias de crimes virtuais contra crianças e adolescentes, um aumento de 38% em relação ao ano anterior. Paralelamente, dados do DataSenado [Inserir Hiperlink para a fonte original] indicam que um em cada quatro brasileiros perdeu dinheiro em algum golpe digital nos últimos 12 meses, sendo os jovens de 16 a 29 anos as maiores vítimas.

Cinema com consciência: o longa "Savana"

Complementando a atuação na TV, Fernando Graça também ingressa como Sócio Produtor do longa-metragem "Savana". A produção brasileira de ficção, com previsão de estreia para 2026, abordará a temática dos perigos virtuais sofridos por jovens, como a perseguição psicológica online.

O filme será rodado no Brasil, com locações a serem definidas, incluindo Balneário Camboriú, Santa Catarina, como uma das possibilidades. O roteiro, baseado em fatos reais, foi o fator decisivo para o envolvimento de Graça.

Com a reformulação do Vips TV e a estreia prevista de Savana, Fernando Graça alinha televisão, cinema e digital em uma missão integrada: usar os canais de comunicação para alertar e inspirar o público a se tornar mais consciente e seguro no ambiente online.