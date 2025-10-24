Dia do ACBr define tendências da automação comercial

O DIA DO ACBr reunirá a comunidade de desenvolvedores de sistemas open source de automação comercial entre 6 e 7 de novembro para debater e estabelecer novas estratégias do setor com base em tendências como Inteligência Artificial, meios de pagamento e futuro fiscal e regulamentação. Como maior encontro de desenvolvedores de software, gestores e toda a comunidade da Automação Comercial do Brasil, o Dia do ACBr oferece hoje 700 mil linhas de código gratuitamente para desenvolvedores de aplicações destinadas a automação comercial para indústria, logística e varejo.

Segundo Daniel Simões Júnior, CEO do Dia do ACBr, “nosso maior empenho é o impulso ao desenvolvimento de software no Brasil, e hoje conseguimos reunir mais de duas mil pessoas em nosso encontro, que combina congresso, networking e intercâmbio de conhecimento”. O evento traz mais de 30 palestrantes reconhecidos pelo segmento, distribuídos em um palco principal e mais seis palcos de workshops. Além do conteúdo rico e inovador, haverá a exposição de marcas consagradas que apresentam soluções.

Na agenda de dois dias que combina plenárias, workshops práticos e a experiência imersiva da "Cidade do PDV", constam temas que refletem os principais desafios e oportunidades em software. Entre eles como aproveitar a IA para otimizar códigos, criar prompts eficazes e transformar a experiência do usuário e a gestão no varejo.

Os painéis dedicados à integração de soluções de meios de pagamento terão entre eles a evolução da Transferência Eletrônica de Fundos (TEF), o PIX e a facilidade do uso do ACBr para se conectar a mais de 60 bancos. Já os workshops, mostram a inovação na prática para modernizar a arquitetura de software. “Garantimos conhecimento e conexões para que todas as software houses do País sejam competitivas diante da transformação causada pela IA e a regulação fiscal”, reforça Simões Jr., que pretende oferecer o maior e melhor encontro nesta edição.

A programação é enriquecida por entidades como a Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil e a Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços-Afrac. As duas mostrarão a importância da estruturação dos dados gerados pelo ecossistema do varejo, além do impacto da reforma tributária.

Mudanças – O Dia do ACBr procura esclarecer os profissionais sobre as principais mudanças que vêm pela frente com a Reforma Tributária promovida pelo Governo Federal como Imposto sobre Valor Agregado (IVA); Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que vai substituir o ICMS (estadual) e o ISS (municipal); Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), em substituição ao PIS e o COFINS (federais); fim da cumulatividade de impostos; cobrança no destino onde o bem ou serviço é consumido; e o cashback tributário, que prevê a devolução de parte dos impostos para famílias de baixa renda.

Simões Jr. explica que essa transição toda será gradual. “De 2026 a 2032 haverá uma fase de convivência entre o sistema antigo e o novo e, em 2033, o novo modelo deverá estar implementado por completo.” Em função dessa complexidade, o encontro da comunidade terá mais de 30 palestrantes reconhecidos pelo segmento, distribuídos em um palco principal e mais seis palcos de workshops. Haverá painéis dedicados à integração de soluções de meios de pagamento, entre eles a evolução da Transferência Eletrônica de Fundos (TEF), do PIX e a facilidade do uso do ACBr para se conectar a mais de 60 bancos. Já nos workshops, a inovação é mostrada na prática sobre como modernizar a arquitetura de software.

Para enriquecer o conteúdo oferecido nos dois dias de programação, o Dia do ACBr terá nomes como Thulio Bittencourt, da Exponencial Holding; Lúcia Correia, da AFRAC; Halim José Abud Neto, sócio da DNA LAW; Izac Mendes, fundador do Grupo IMendes; Gabriel Fróes e Vanessa Weber, empresários, do Código Fonte TV; Andre Noel, community manager, autor do Developer's Life; Pedro Stivalli, da The One Desenvolvimento Humano e Marketing; Ladmir Carvalho, da Alterdata; e Sandro Magaldi, do MeuSucesso.com.