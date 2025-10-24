Pisos laminados Eucafloor agora têm resistência total à água

A Eucatex lançou uma nova tecnologia que torna os produtos Eucafloor resistentes à água. A novidade, intitulada Acqua Resist, consiste em um processo de impermeabilização que atua diretamente nas juntas do piso, conferindo resistência para toda a extensão das réguas.

O recurso complementa características já conhecidas dos pisos Eucafloor, como aplicação prática, conforto térmico e proteção antibacteriana e antiviral, além da produção a partir de madeiras cultivadas e certificadas, com uso de energia solar e baixa emissão de carbono.

A camada superior das réguas já é impermeável devido ao overlay aplicado à superfície. A tecnologia Acqua Resist expande essa barreira para as juntas entre as réguas. “Trata-se de um processo de vedação com aditivos que atuam diretamente nas juntas do piso, impedindo que a água penetre entre as réguas e permitindo a instalação em áreas como cozinhas e lavabos”, completa Adriana.

Segundo a gerente, o desenvolvimento da tecnologia foi resultado de anos de pesquisa em laboratório próprio. “É um desenvolvimento interno da Eucatex, com o mesmo time que trouxe para as Tintas Eucatex produtos resistentes à água”.

Versatilidade e custo-benefício

Além de aumentar a resistência dos produtos Eucafloor, a tecnologia Acqua Resist amplia as possibilidades de aplicação dos pisos laminados em ambientes sujeitos à umidade, como cozinhas e lavabos. “Oferecer a possibilidade de aplicar o mesmo piso em toda a casa é um diferencial importante, que traz muita praticidade e custo-benefício para o consumidor”, afirma Adriana Zikan. “É uma forma de aproveitar ainda mais a variedade ofertada pelo nosso portfólio, que permite criar combinações para diferentes estilos de projeto, sem abrir mão da resistência e da estética”, completa.

A tecnologia será incorporada às linhas Gran Elegance, com resistência de até 72 horas à umidade; Max Elegance, de até 48 horas; e New Evidence, de até 24 horas.