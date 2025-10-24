Transporte de passageiros debateu futuro do setor no Brasil

O Encontro Nacional do Setor de Transporte de Passageiros, realizado em Curitiba, reuniu 320 empresários, técnicos e autoridades de todo o país para debater os rumos do segmento. O evento anual foi promovido pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados do Paraná e Santa Catarina (Fepasc) e chegou à sétima edição neste mês.

O presidente da Fepasc, Felipe Busnardo Gulin, destacou que o objetivo do encontro foi antecipar as tendências econômicas e debater os desafios enfrentados pelo transporte rodoviário de passageiros. “Buscamos promover uma análise aprofundada da conjuntura econômica e traçar estratégias para o fortalecimento do setor, que enfrenta concorrência desleal e também precisa se modernizar”, afirmou.

A programação abordou temas como o cenário econômico nacional e global, geopolítica, inovação, transformação digital e regulação do setor. Entre os palestrantes, o economista Gustavo Franco, um dos idealizadores do Plano Real, apresentou uma análise sobre a economia brasileira e propôs orientações estratégicas para o crescimento sustentável das empresas de transporte.

Outro destaque foi a palestra de Arthur Igreja, especialista em inovação e autor do livro “Conveniência é o Nome do Negócio”. Ele ressaltou o papel da digitalização na experiência dos passageiros e na eficiência operacional das empresas. E a diretora-executiva nacional do Sest Senat, Nicole Goulart, enfatizou a qualificação profissional, a transição energética e a inovação tecnológica como pilares do futuro para o transporte de passageiros. E também defendeu a valorização da mão de obra e a formação de novas competências técnicas, digitais e socioemocionais, destacando a importância da descarbonização, da renovação de frotas e do uso de biocombustíveis e veículos elétricos.

Realizado no Castelo do Batel, patrimônio histórico de Curitiba, o evento reuniu dirigentes e executivos de empresas operadoras, fornecedores, instituições financeiras e representantes do poder público. Segundo os organizadores, o encontro proporcionou um amplo espaço para networking e troca de experiências, com foco na construção de uma agenda moderna e sustentável para o transporte de passageiros no país. Este evento teve patrocínio da Marcopolo, Confederação Nacional do Transporte (CNT), Mercedes-Benz e Volvo do Brasil.