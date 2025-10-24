Turquia lidera procura internacional por transplante capilar

A Turquia é o principal destino mundial para pacientes de transplante capilar, conforme apontou o Fantástico em reportagem recente. Segundo apuração do programa jornalístico, o segmento movimenta bilhões de dólares por ano no país e está em crescimento.

A matéria, veiculada em setembro, também aponta que a capital Istambul tem atualmente mais de mil clínicas especializadas nesse tipo de cirurgia, muitas delas com pacotes que oferecem serviços turísticos para realização do procedimento, e destaca os valores em comparação com o Brasil.

Ana Paula Batista, CEO e gestora da clínica própria do grupo Again Turismo, especializada em transplante capilar com serviços integrados de turismo médico na Turquia, a HairGo Clinic, aponta quatro fatores que tornaram Istambul e outras cidades turcas pólos de referência no segmento.

“A relação custo–benefício é competitiva em comparação à Europa e aos Estados Unidos. Do ponto de vista médico, há uma padronização de técnicas modernas, e em termos de infraestrutura, muitos hospitais e centros cirúrgicos possuem acreditações reconhecidas e condições para receber pacientes internacionais. Além disso, o país tem rotas com visto facilitado, malha aérea densa e políticas públicas voltadas ao turismo de saúde”, relata a executiva.

No caso da HairGo Clinic, a empresa trabalha com hospitais com acreditações reconhecidas internacionalmente, com protocolos clínicos padronizados, controle de infecção, protocolos de manejo de complicações e consentimento informado.

“As operações seguem a regulamentação do Ministério da Saúde da Turquia e autorizações específicas para turismo de saúde. Além disso, há comunicação multilíngue com suporte de intérprete para os pacientes”, acrescenta a gestora da clínica e CEO do grupo Again Turismo.

Atuação da HairGo Clinic

A clínica especializada oferece pacotes com hospedagem, traslado e acompanhamento médico em Istambul, além de comunicação multilíngue com suporte de intérprete. O centro médico que já recebeu mais de 150 mil pacientes, em sua maioria brasileiros, monitora indicadores de segurança e satisfação e realiza acompanhamento de longo prazo dos pacientes.

“Há opções para brasileiros com saídas da Europa, América do Norte e América Latina. Os pacotes variam, mas podem contemplar planejamento de bilhete aéreo, concierge do paciente, exames pré-operatórios, desenho da linha capilar, centro cirúrgico completo, equipe médica, anestesia, primeira lavagem, kit de cuidados e guia escrito ou em vídeo, além de acompanhamento pós-operatório e teleatendimento”, explica a gestora.

As opções de pacotes com adicionais incluem hospedagem de acompanhante, city tour, seguro ou assistência para complicações e consultoria de visto e voos. O acompanhamento após a cirurgia conta com um cronograma de controles em 48 horas, 15 dias, um, três, seis e 12 meses, com registro por foto ou vídeo via teleconsulta.

“Os pacientes contam com canal em português pelo WhatsApp e, quando indicado, há coordenação com parceiros no Brasil para avaliações presenciais. Além disso, são fornecidas orientações por escrito sobre medicações, higiene, cosméticos e retomada gradual das atividades”, acrescenta a Ana Paula.

Conforme salienta a profissional, cada caso é avaliado individualmente e, quando clinicamente indicado, são discutidas opções de retoque com base em critérios médicos e no histórico do paciente. Segundo a gestora, a clínica mantém protocolos de manejo de complicações e um canal de comunicação direta para suporte rápido.

Medidas de segurança, higiene e conforto

Batista ressalta que o centro médico dispõe de salas cirúrgicas estéreis, materiais descartáveis e esterilização validada. Há protocolos de controle de infecção, profilaxia e manejo da dor, além de aparelhagem de emergência, com alta liberada apenas conforme critérios médicos.

“Para proporcionar privacidade e conforto, são disponibilizados transfers dedicados, intérpretes, áreas de descanso e sala de cuidados pós-operatório, com documentação e instruções em português. Buscamos ir além do procedimento e entregar uma jornada segura e resultados sustentáveis, com transparência e mensuração contínua da satisfação”, conclui.