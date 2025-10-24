Empresas aceleram investimentos em novas tecnologias

Nos últimos anos, o ambiente corporativo tem registrado uma intensificação significativa nos investimentos em tecnologia. A busca por maior produtividade, eficiência operacional e crescimento sustentável tem motivado empresas de diferentes portes e segmentos a priorizarem soluções digitais. Dados recentes reforçam essa tendência e revelam um panorama de transformação acelerada.



Segundo uma pesquisa compartilhada pelo portal E-commerce Brasil, cerca de 43% dos proprietários de pequenas empresas passaram a investir em novas tecnologias para aumentar a produtividade e a eficiência em 2024. Outros 35% demonstraram entusiasmo em adotar novos processos ou atualizar suas infraestruturas tecnológicas, evidenciando uma mudança de mentalidade voltada para a inovação.



Esse movimento é corroborado por uma pesquisa do instituto Atlas Intel em parceria com a Tractian, divulgada pela CNN Brasil, que aponta que a implementação de tecnologias da indústria 4.0 pode elevar a produtividade do setor em até 38%. Além disso, 80% dos entrevistados relataram impactos positivos na redução de custos de indisponibilidade e na qualidade dos produtos e serviços, graças à adoção de automação, sensores IoT, inteligência artificial (IA) e análise de big data.



Cristiano Oliveira, vice-presidente da Brasiline, avalia que esse avanço é resultado da necessidade de as empresas se tornarem mais eficientes, seguras e competitivas. “A transformação digital deixou de ser diferencial e passou a ser essencial para a continuidade dos negócios”, afirma.



Setores em destaque na transformação digital



A adoção tecnológica tem se mostrado mais acelerada em setores como financeiro, saúde, indústria e varejo. De acordo com Oliveira, essas áreas têm buscado automação, segurança e integração de sistemas para sustentar operações complexas e escaláveis.



“A tecnologia tem nivelado o campo competitivo, permitindo que empresas de diferentes portes inovem com agilidade. Hoje, quem adota soluções digitais ganha velocidade, inteligência de dados e melhor experiência para o cliente”, explica.



O Índice de Transformação Digital Brasil 2024, publicado pela PwC, também destaca que as organizações brasileiras estão atribuindo cada vez mais relevância às inovações digitais. No entanto, o estudo aponta que o impacto real dessas soluções depende de estratégias bem definidas e governança eficaz.



A Brasiline Tecnologia tem acompanhado de perto essa evolução. Segundo o vice-presidente, a empresa tem observado uma crescente demanda por cibersegurança, gestão de identidades e infraestrutura em nuvem. “As companhias buscam soluções que unam proteção, desempenho e visibilidade em tempo real”, ressalta.



Para atender a essas necessidades, a Brasiline passou a atuar com um portfólio mais completo de soluções integradas e serviços gerenciados. “Nosso objetivo é ajudar os clientes a simplificar operações, reduzir riscos e alcançar o crescimento desejado”, destaca o executivo.



Tendências para os próximos anos



Com o Brasil registrando um crescimento de 13,9% nos investimentos em TI em 2024, acima da média global de 10,8%, o país se consolida como o maior mercado da América Latina, segundo estudo da Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) e International Data Corporation (IDC). Esse avanço reforça o papel estratégico da tecnologia na construção de um ambiente corporativo mais competitivo, inovador e sustentável.



Além da busca por eficiência, Oliveira relata ainda que há uma crescente preocupação das empresas com práticas responsáveis. “Por isso, temos investido fortemente em soluções que possam otimizar recursos, reduzir desperdícios e promover eficiência energética. Esses são os pilares de uma inovação responsável”, afirma.



O executivo reforça que o futuro dos investimentos tecnológicos parece seguir uma trajetória constante, com inteligência artificial, automação, segurança cibernética e soluções em nuvem híbrida entre as principais apostas.



“A transformação digital é contínua. Na Brasiline, seguimos comprometidos em antecipar tendências e entregar tecnologia que gere valor real aos negócios e à sociedade”, conclui Oliveira.



