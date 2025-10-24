CEO da Hilê e ClinicMais investe no projeto Anzol de Ouro

Sandro Botta, CEO da Hilê Indústria de Alimentos e da ClinicMais Suplementos e Nutrição, participará do capítulo 6 do Projeto Anzol de Ouro — iniciativa da FCJ Group e parceria oficial do Shark Tank Brasil — com exibição em 27 de outubro no YouTube e 14 de novembro no Sony Channel.

O empresário estará presente como investidor e mentor no programa Anzol de Ouro, representando as marcas que lidera em uma ação estratégica para reforçar seu posicionamento no mercado nacional, apoiar ideias inovadoras e conectar novos talentos às oportunidades certas.



O projeto funciona como uma pré-aceleração de negócios, preparando empreendedores e startups que passaram pela décima temporada do Shark Tank Brasil, visando desenvolvimento e crescimento dos negócios em busca de investimento. Nesse cenário, Sandro Botta atuará como mentor, compartilhando sua experiência prática de mais de 27 anos à frente de indústrias de suplementos e alimentos funcionais.

Segundo Botta, o convite para integrar o projeto Anzol de Ouro foi recebido com entusiasmo. “Apoiar o projeto Anzol de Ouro, e incentivar o desenvolvimento dos negócios que passaram pela décima temporada do Shark Tank Brasil é uma honra e também um reconhecimento do trabalho que temos realizado à frente da Hilê e da ClinicMais”, afirma. Ele destaca que o projeto representa um espaço de valorização de histórias empreendedoras e de conexão entre inovação, coragem e visão de futuro.



Para o empresário, a presença no projeto também é vista como uma oportunidade estratégica para as marcas. “Estar presente em uma iniciativa como essa pode reforçar a posição da Hilê e da ClinicMais no cenário nacional de suplementação”, avalia o CEO. Para ele, a participação vai além da exposição de produtos, sendo uma forma de apresentar ao público o foco das empresas em soluções de saúde e bem-estar baseadas em tecnologia e estabilidade.



Botta também destaca que a atuação no projeto está alinhada ao posicionamento das marcas. Ele ressalta que o setor de suplementos pode ser altamente profissional e tecnológico, e que as marcas Hilê e ClinicMais buscam mostrar isso por meio de suas formulações e processos atualizados.



A presença no Projeto Anzol de Ouro também funciona como um espaço de exposição dos valores institucionais que sustentam o crescimento das empresas. “Para nós, estar ali significa reforçar que qualidade, credibilidade e confiança são pilares culturais da Hilê e da ClinicMais”, afirma Botta. Esses princípios, segundo ele, são fundamentais para inspirar empreendedores que acompanham o programa.

Experiência de mercado



O executivo acredita que sua experiência profissional pode contribuir com os participantes do projeto Anzol de Ouro. “Minha trajetória mostra que é possível começar com pouco e construir algo a partir de muito trabalho, persistência e visão”, relata. Ele destaca que inovação não se limita ao lançamento de novos produtos, mas envolve também investimentos em qualidade, processos e pessoas.



No cenário atual, Botta aponta tendências que podem inspirar novos negócios no setor de suplementos e alimentos funcionais. Entre elas, estão a busca por produtos com comprovação científica e transparência, como os selos internacionais utilizados nas formulações das marcas, e o interesse por soluções práticas que se encaixam na rotina dos consumidores.



Ele também menciona o crescimento da demanda por produtos clean label com estabilidade regulatória junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de inovações em canais de atendimento como business-to-business (B2B) e business-to-consumer (B2C) e na terceirização de produtos.



“Vamos integrar essa presença com nossas campanhas digitais, com ativações de conteúdo nas redes sociais e também no relacionamento B2B com nossos parceiros”, explica Botta. O objetivo é ampliar o alcance da mensagem e reforçar o posicionamento das duas marcas.



O CEO acredita que é possível transformar desafios em oportunidades e construir negócios sólidos com valores humanos no centro, e que essa é a mensagem que deseja transmitir a todos que acompanham o projeto. “Fazer parte do projeto Anzol de Ouro e apoiar o desenvolvimento dos negócios que passaram pela décima temporada do Shark Tank Brasil é também uma forma de inspirar outros empreendedores que vêm do interior, de pequenas cidades, mas têm grandes sonhos”, conclui o empresário.



Para saber mais, basta acessar: https://www.clinicmais.com.br/ I https://hile.com.br/