Berry Consultants lança simulador de ensaios clínicos FACTS 8

A Berry Consultants, LLC anunciou o lançamento do FACTS 8, a versão mais recente de seu Simulador de Ensaios Clínicos Fixo e Adaptável (FACTS), líder do setor. O FACTS 8 já está disponível para usuários existentes e novos clientes a nível mundial.

O FACTS é a plataforma mais poderosa, flexível e eficiente para projetar e simular ensaios clínicos em todo o espectro do desenvolvimento de medicamentos, desde estudos iniciais de fase I até ensaios complexos de plataforma com múltiplos ramos. A nova versão apresenta dois grandes avanços:

Simulação completa dos estágios finais ordinais em projetos de ensaios de fase II e fase III, permitindo poderosos projetos com métodos de análise frequentistas e bayesianos.

Um recurso "Quick Start" que simplifica a configuração para testes sequenciais fixos e em grupo, mantendo todo o poder de simulação que o FACTS proporciona para projetos adaptativos mais personalizados.

"Estágios finais ordinais estão onipresentes em ensaios clínicos e a capacidade de otimizar as análises e o projeto para ensaios que utilizam os mesmos está se tornando cada vez mais importante", disse Scott Berry, PhD, Presidente e Cientista Estatístico Sênior da Berry Consultants. "Com o FACTS 8, oferecemos aos pesquisadores uma plataforma unificada para avaliar e comparar métodos analíticos para estes estágios finais, desde a dicotomização, testes não paramétricos de Wilcoxon, testes de probabilidades proporcionais, modelos de Dirichlet bayesianos até a ponderação de uso. Esta capacidade permite que as equipes comparem diretamente o desempenho, façam melhores escolhas de projeto e, por fim, aperfeiçoem a pesquisa clínica."

O módulo de estágio final ordinal no FACTS 8 oferece suporteàsimulação de testes de um, dois ou múltiplos ramos e inclui toda a gama de recursos de projeto adaptativo: parada antecipada, queda de braço e randomização adaptativaàresposta.

"Esta versão não apenas amplia o poder e o alcance do FACTS, como também torna a simulação de ensaios convencionais mais rápida e fácil", acrescentou Tom Parke, Diretor de Soluções de Software da Berry Consultants. "O novo recurso "Quick Start" permite que os usuários configurem e executem projetos padrão em minutos, mantendo o mesmo mecanismo de simulação detalhado que impulsiona nossos ensaios adaptativos mais avançados."

Com estes aprimoramentos, o FACTS continua refletindo a filosofia da Berry Consultants de que a simulação de ensaios clínicos deve ser intuitiva, transparente e abrangente. O FACTS permite que os usuários especifiquem e comparem projetos em toda a gama de tipos de ensaio, desde projetos fixos simples até as plataformas adaptativas mais inovadora, ao dar suporte a um desenvolvimento clínico mais inteligente e eficiente.

Sobre a Berry Consultants

A Berry Consultants é líder internacionalmente reconhecida em projeto, simulação e implementação de ensaios clínicos inovadores. Fundada em 2000, a empresa é especializada em ensaios clínicos bayesianos e adaptativos, fornecendo consultoria especializada e soluções de software a parceiros farmacêuticos, de biotecnologia e acadêmicos em todo o mundo. Através de sua principal plataforma de software, a FACTS, a Berry Consultants capacita pesquisadores a explorar, otimizar e executar projetos de ensaios clínicos que melhoram a eficiência, a ética e o conhecimento científico em todas as áreas terapêuticas.www.berryconsultants.com

