NTT DOCOMO BUSINESS e NTT Com Asia lançam o serviço "APN InterLink" em Hong Kong

A NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. (anteriormente NTT Communications Corporation, doravante “NTT DOCOMO BUSINESS”) e sua subsidiária em Hong Kong, NTT Com Asia, anunciaram hoje o lançamento do serviço "APN InterLink" em Hong Kong para instituições financeiras a partir de 1º de novembro de 2025, utilizando a tecnologia All-Photonic Network (APN)*1 em apoioàiniciativa IOWN®*2. Comercialmente implementado em Hong Kong, um dos principais centros financeiros da Ásia, o novo serviço oferece conectividade baseada em fotônica de latência ultrabaixa para atender às necessidades digitais crescentes do setor financeiro, especialmente em operações que exigem baixa latência, como trading algorítmico*3, acesso a dados de mercados próximos e transações em tempo real.

NTT APN InterLink Service

Olhando para o futuro, a NTT DOCOMO BUSINESS e a NTT Com Asia planejam expandir a implementação do IOWN® APN no Asia Submarine-cable Express (ASE), que conecta Tóquio a Hong Kong, para possibilitar uma colaboração contínua entre esses dois grandes centros financeiros.

1. Contexto

O setor financeiro está passando por uma rápida transformação digital, aumentando a demanda por transações mais rápidas e sofisticadas. O trading algorítmico e outros tipos de operações que exigem baixa latência, como o High Frequency Trading (HFT), assim como transações em tempo real, estão em crescimento, tornando as redes de latência ultrabaixa essenciais para que as instituições financeiras mantenham uma vantagem competitiva, em que até milissegundos podem impactar os resultados das negociações. Com o APN InterLink, essas instituições podem acelerar sua transformação digital e fortalecer sua base para inovação, incluindo desenvolvimento colaborativo e iniciativas baseadas em IA.

Para operações críticas, sistemas robustos de recuperação de desastres são essenciais para garantir a continuidade dos negócios diante de grandes interrupções. Ao utilizar o IOWN® APN, as organizações podem realizar a transmissão de dados de forma eficiente e contínua entre locais geograficamente distribuídos, aumentando significativamente a confiabilidade e a eficiência operacional de medidas de contingência para desastres em grande escala.

2.Visão geral do serviço

O APN InterLink oferece as seguintes soluções de conectividade para o setor de serviços financeiros:

Conexão APN entre Data Centers (APN DCLink):

A interconexão entre o Financial Data Center da NTT Com Asia e o Tai Po Data Center via APN oferece uma rede de latência ultrabaixa. Como o Financial Data Center está localizado próximoàBolsa de Valores de Hong Kong (HKEX), essa conexão garante desempenho ideal para operações financeiras críticas, como trading que exige baixa latência e processamento de transações em tempo real.



Conexão entre quaisquer locais (APN DedicatedLink):

o APN DedicatedLink permite conexões contínuas entre quaisquer instalações ou data centers de clientes em Hong Kong. Os clientes podem conectar suas unidades ao FDC e ao TPDC, obtendo acesso com latência ultrabaixaàHKEX.

3.Desenvolvimentos futuros

Para atenderàcrescente demanda por conectividade de baixa latência entre Japão e Hong Kong, a NTT DOCOMO BUSINESS oferece o "docomo business APN Plus powered by IOWN®"*4 (doravante "docomo business APN Plus") no Japão, enquanto a NTT Com Asia disponibiliza o "APN InterLink" em Hong Kong, permitindo acesso de alta velocidade em ambos os mercados.

A NTT DOCOMO BUSINESS e a NTT Com Asia planejam expandir ainda mais a implantação da APN no cabo ASE, que conecta Tóquio a Hong Kong, e criar hubs IOWN® em toda a Ásia. Essa iniciativa permitirá uma colaboração contínua entre esses dois grandes centros financeiros e acelerará a transformação digital no setor financeiro.

4.Depoimentos

"A NTT DOCOMO BUSINESS oferece no Japão o serviço IOWN® APN "docomo business APN Plus", que tem sido muito bem recebido por diversos clientes. Estamos trabalhando ativamente para conectar o "APN InterLink", que será lançado comercialmente em Hong Kong, ao "docomo business APN Plus" do Japão, para oferecer o serviço em escala global. Com essa iniciativa, buscamos apoiar ainda mais as operações e aplicações críticas de nossos clientes".

— Hisashi Fujishima, diretor executivo sênior, chefe da divisão de serviços de plataforma da NTT DOCOMO BUSINESS

"Estamos felizes em lançar o APN InterLink em Hong Kong, um dos principais centros financeiros do mundo. Aproveitando a mais recente tecnologia IOWN®, estamos comprometidos em construir uma infraestrutura de última geração para o setor financeiro".

— Daisuke Kuroda, CEO da NTT Com Asia Ltd.

5.Funções de cada empresa

NTT DOCOMO BUSINESS: fornecer o serviço APN "docomo business APN Plus" e gerenciar as operações de vendas no Japão.

NTT Com Asia: fornecer o serviço APN "APN InterLink" e gerenciar as operações de vendas em Hong Kong.

6.Preços e aplicações

Para informações sobre preços e detalhes de aplicação, entre em contato com os representantes de vendas da NTT DOCOMO BUSINESS ou da NTT Com Asia.

7. Sobre o IOWN APN

O IOWN®, uma iniciativa inovadora com a missão de revolucionar a arquitetura de redes e a infraestrutura inteligente, é liderado pelo NTT Group e pelo IOWN Global Forum, que reúne mais de 170 organizações de 19 países, incluindo líderes em telecomunicações, computação em nuvem e semicondutores. Seu componente central é o APN, que substitui a transmissão eletrônica convencional por comunicação óptica e integração de software.

Essa mudança de paradigma utiliza conectividade baseada em fotônica de alta capacidade, latência ultrabaixa e alta eficiência energética para viabilizar capacidades transformadoras em diversos setores, atendendo aos compromissos de ESG e potencializando o processamento de dados em tempo real, a automação inteligente e a transformação digital sustentável.

A NTT Communications Corporation passou a se chamar NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. em 1º de julho de 2025. Como uma Plataforma Industrial e Regional de DX, que impulsiona a transformação digital em diversos setores e comunidades, estamos possibilitando o desenvolvimento de uma sociedade descentralizada, autônoma e colaborativa, onde empresas e comunidades podem prosperar de forma sustentável. Nossa missão é gerar novos valores e contribuir para a criação de prosperidade para todos.

*1: APN: uma rede totalmente fotônica que aplica tecnologia baseada em fotônica desde as redes até os terminais. *2: IOWN®: uma plataforma de rede e processamento de informações que utiliza tecnologias fotônicas e de processamento de dados para criar uma sociedade inteligente. "IOWN®" é marca registrada ou marca comercial da NTT Corporation. *3: trading algorítmico refere-se a operações em que computadores determinam automaticamente o momento e a quantidade de ordens de ações, realizando essas operações repetidamente. *4: docomo business APN Plus powered by IOWN®: um serviço de rede de alta capacidade, baixa latência e estável, baseado na iniciativa IOWN®. https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2025/0918.html *docomo business APN Plus é uma marca comercial com registro pendente da NTT DOCOMO BUSINESS.

